Какие СМС следует сразу же удалять: украинцев предупредили об опасности

Подозрительные СМС, отправленные с неизвестных номеров, могут быть в лучшем случае рассылкой рекламного спама. В худшем это может привести к загрузке на смартфон вредоносных программ или похищению персональных данных.

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Поэтому стоит проявить бдительность – иногда лучше удалить странное сообщение. OBOZREVATEL рассказывает, какие СМС следует удалять сразу.

СМС от незнакомых номеров или организаций потенциально могут представлять угрозу. Гиперссылка в тексте может вести на опасный интернет-ресурс. Специалисты не рекомендуют переходить по подозрительной ссылке от неизвестных отправителей. Лучшее, что можно сделать – сразу стереть такое сообщение со смартфона. Существует риск, что вы можете случайно нажать на подчеркнутую гиперссылку.

Так следует поступать как с сообщениями в соцсетях и мессенджерах, так и с обычными СМС или электронными письмами.

Нередко владельцы смартфонов, переходя по ссылке, теряли личные данные, которые злоумышленники затем использовали в преступных целях. Или на смартфон сразу после перехода начиналась загрузка вредоносных программ с вирусами.

Это элементарные правила безопасности, но не стоит опасаться всех гиперссылок. Речь идет прежде всего о сообщениях от незнакомых контактов.

Если вы получили ссылку от вашего друга, знакомого или родственника, в большинстве случаев причин для волнения нет (разве что профиль человека в соцсетях или мессенджере могли взломать).

Кстати, согласно последним исследованиям, классический четырехзначный пароль или pin-код содержит 10 тысяч вероятных комбинаций. А современные технологии позволяют подобрать подходящий вариант всего за несколько минут. Эксперты советуют не ограничиваться только цифрами. Уровень безопасности в разы вырастет, если вы добавите к паролю букву. Провели подсчеты: чтобы разгадать пароль из 11 знаков, состоящий из букв и чисел, хакерам понадобится 34 года. Как придумать идеальный пароль – читайте в материале.

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