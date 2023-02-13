Какой пароль самый надежный: хакеры не разгадают за всю жизнь

Согласно последним исследованиям, классический четырехзначный пароль или pin-код содержит 10 тысяч вероятных комбинаций. А современные технологии позволяют подобрать подходящий вариант всего за несколько минут.

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Хакеры имеют в своем арсенале много разного программного обеспечения для взлома паролей, но производители iPhone отмечают – конфиденциальная информация владельцев смартфонов под надежной защитой. Какой пароль наиболее надежный и какие комбинации труднее всего разгадать хакерам, разбирался OBOZREVATEL.

Насколько быстро можно разгадать пароль

Если с четырехзначными паролями все не очень позитивно, то уже с шестизначными числами хакерам придется помучиться. Последние модели iPhone используют именно шестизначный пароль. Это резко увеличивает количество возможных композиций до 1 миллиона. На взлом уйдет гораздо больше времени.

Но есть нюансы. По статистике, если установить максимально длинный пароль на 18 цифр, злоумышленники могут взломать его всего за три недели.

Какой пароль наиболее безопасен

Эксперты советуют не ограничиваться только цифрами. Уровень безопасности в разы вырастет, если вы добавите к паролю букву. Провели подсчеты: чтобы разгадать пароль из 11 знаков, состоящий из букв и чисел, хакерам понадобится 34 года.

Идеальный вариант – придумать смешанный пароль из цифр, букв и символов. На разгадывание такого 11-значного пароля уйдет минимум 3 тысячи лет.

Можно пойти дальше, и ввести 13-значный пароль с букв, символов и цифр – хареки будут подбирать ключ примерно 200 тысяч лет.

Как включить смешанный пароль на iPhone

В меню "Настройки" iPhone выберите "Face ID и пароль". Введите старый пароль и нажмите кнопку "Изменить пароль". iPhone предложит ввести шестизначный код.

Найдите меню "Настройка пароля" придумайте новую смешанную комбинацию из цифр, букв и знаков.

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