Вы должны регулярно чистить кэш на своем телефоне: как это сделать и почему это важно

Пользователи смартфонов iPhone должны по меньшей мере раз в месяц самостоятельно очищать кэш браузера в гаджете, чтобы у них не возникали проблемы с быстродействием. При этом нет абсолютно никакой разницы, используют ли они Chrome от Google, родной Safari или Mozilla Firefox.

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Очистка займет всего несколько минут, но пользователи ощутят преимущества сразу. OBOZREVATEL рассказывает, как почистить кэш и почему это важно.

Как работает кэш

В кэше браузера хранятся цифровые данные посещаемых сайтов. Это делается для того, чтобы ускорить загрузку страниц, когда вы заново открываете любимый сайт. Но рано или поздно, это начинает работать против вас, поскольку браузер накапливает столько данных, что работать с ними ему просто "некомфортно".

К тому же кэшированные файлы могут стать неактуальными для сайта, поэтому просто превратятся в мусор, занимающий место на вашем смартфоне. Это также может привести к тому, что страницы сайта будут отображаться некорректно.

Когда вы очистите кэш в браузере, все данные сайтов обновятся и при первом посещении перезапишутся на новые и корректные. Это также освободит немного места в хранилище.

Если вместе с кэшем очистить файлы cookie веб-сайтов, то будут удалены все введенные ранее логины и пароль, что, с одной стороны, обезопасит вас от их кражи, а с другой – вам придется снова вводить данные для входа на всех сайтах. А значит, если вы забыли какой-то из логинов-паролей, лучше не трогайте файлы cookie.

Чистить кэш следует хотя бы раз в месяц. Но если вы активно пользуетесь браузерами, можно делать это раз в две недели.

Как очистить кэш в браузерах Chrome, Safari и Firefox на iPhone

К счастью для пользователей iPhone, очистка кэша является чрезвычайно простой процедурой, которая занимает всего несколько минут вашего времени и не способна нанести никакого вреда ни вашему гаджету, ни данным на нем.

Как очистить кэш на iPhone в Chrome

откройте браузер Chrome;

нажмите три точки внизу справа;

в меню вверху (среди синих значков) выберите Настройки;

далее откройте Конфиденциальность и безопасность.

выберите Очистить историю;

вверху в меню выберите нужный временной диапазон;

также выберите, какие именно файлы вы хотите удалить, и убедитесь, что напротив них стоят галочки;

нажмите внизу экрана красную надпись Очистить историю.

Как очистить кэш на iPhone в Safari

откройте Настройки вашего iPhone;

в списке программ выберите Safari;

найдите и нажмите синю надпись Стереть историю и данные сайтов;

во всплывающем окне нажмите Стереть историю и данные.

К сожалению, Safari не позволяет стереть кэш без файлов cookie, так что вам придется заново залогиниться на определенных сайтах.

Как очистить кэш на iPhone в Firefox

щелкните так называемое бюргер-меню (три черточки) в правом нижнем углу;

выберите Настройки;

далее перейдите в Управление данными;

выберите, какие данные вы хотите очистить и нажмите красную надпись Удалить личные данные.

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