Какие модели iPhone не стоит покупать в 2023 году: их популярность в прошлом

Со временем модели смартфонов устаревают, так что эксперты не советуют их покупать даже по сниженным ценам. Изнашиваются аккумуляторы, происходят сбои в системе, становится неактуальным программное обеспечение – список проблем можно продолжать долго.

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Некоторые модели iPhone покупать точно не следует – их популярность в прошлом, а сейчас они приносят владельцам только проблемы. О каких именно iPhone идет речь, читайте в материале OBOZREVATEL.

iPhone 8

Этот iPhone имеет очень существенный недостаток – емкость аккумулятора. 1800 mAh – очень малый показатель для смартфонов. Для сравнения, модели на Android имеют обычно 4000-5000 mAh. Следует ли переплачивать только за бренд, учитывая такой функционал?

Пользователи iPhone 8 с момента выхода смартфона сетовали, что мощности батареи не хватает даже на полноценный рабочий день. Из минусов iPhone 8 – стеклянная задняя крышка, слишком хрупкая. По статистике, большинство iPhone 8 на вторичном рынке имеют сколотые или битые задние крышки.

У iPhone 8 Plus уже улучшили показатели батареи. 2700 mAh – все же больше, чем у iPhone 8, но все еще маловато для адекватной работы гаджета. Приобретая iPhone на вторичном рынке, обратите внимание, что батареи в этих моделях с очень высокой вероятностью будут "убиты".

iPhone X

Эту модель называли провальной еще в 2017 году. Прошло шесть лет, и iPhone Х так и не приобрел популярность.

А все дело в том, что еще тогда, в 2017 году, пользователи массово сообщали о проблемах в работе Face ID. У iPhone Х производители использовали OLED-матрицы, но прошло не так много времени, и владельцы iPhone начали жаловаться на ее выгорание.

Стальная рамка без покрытия очень быстро портится от царапин.

Кроме того, покупать iPhone Х на вторичном рынке не стоит, потому что программное обеспечение уже устарело, а, по словам экспертов, в 2023 году обновлений на него уже не будет.

iPhone 7

iPhone 7 пользовался невероятной популярностью еще несколько лет назад. Но в последнее время пользователи iPhone 7 говорят, что система очень "виснет". Вероятно, процессор iPhone просто не тянет обновленные версии iOS.

Обратите внимание, что iPhone 7 был снят с производства еще в 2019 году.

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