Как и чем никогда нельзя чистить iPhone: не совершайте этих ошибок

Рано или поздно каждый пользователь смартфонов iPhone приходит к осознанию того факта, что его гаджет, как и любой другой предмет, может быть очень грязным, даже если с виду таковым не является. Тем более что исследования уже доказали, что на мобильных телефонах могут быть десятки тысяч бактерий, которые делают их грязнее сидений унитаза.

Видео дня

Однако прежде чем использовать какие-то чистящие средства смартфону всем нам хочется убедиться, что это будет безопасно и мы не повредим дорогую технику. Издание 9to5Mac опубликовало правила, которых нужно придерживаться для чистки гаджета от Apple.

Как нельзя чистить iPhone

В течение длительного времени Apple не предоставляла никаких комментариев относительно использования спирта или использования дезинфицирующих салфеток для чистки iPhone, но в 2020 году компания сообщила, что их можно использовать. Однако в компании предупредили, что салфетки, содержащие спирт, могут стереть олеофобное покрытие экрана, которое защищает его от "сбора" отпечатков пальцев. Поэтому в Apple советуют использовать защитные стекла, которые будут защищать основной экран.

Есть и другие строгие запреты при чистке iPhone:

не используйте спреи для чистки (спреи с отбеливателями, перекись водорода и т.п.);

не используйте сжатый воздух для очистки динамиков и отверстий;

не оставляйте смартфон подключенным к зарядке;

не погружайте iPhone в моющие средства и не распыляйте их в отверстия смартфона.

Как правильно помыть iPhone

Лучше всего для чистки вашего айфона подойдет салфетка из микрофибры или подобная ткань, которая не будет оставлять ворсинок. Также можно использовать 70% изопропиловый спирт или 75% этиловый спирт.

Жидкость, которую вы будете использовать для чистки, нужно распылять исключительно на салфетку, но не на смартфон.

Для чистки можно использовать дезинфицирующие салфетки, но если они не содержат отбеливателя.

Для очистки динамиков и удаления пыли из портов гаджета можно использовать клейкую пластилинообразную массу Blu Tack, которая не оставляет никаких следов, но собирает пыль и грязь.

Что сделать с iPhone перед чисткой

Apple рекомендует полностью выключить iPhone перед чисткой и убедиться, что он отключен от всех кабелей и аксессуаров.

Сначала советуют протереть iPhone чистой тканью из микрофибры, а затем при необходимости протереть уже увлажненным куском микрофибры.

После этого можно протереть iPhone дезинфицирующими средствами.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о трех ошибках при зарядке, которые вредят батарее смартфона.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.