Как выглядят стереотипные украинец, поляк и француз: нейросеть показала фото

Нейросети небывалыми темпами набирают популярность. Глобальную тенденцию уже используют во многих отраслях: от бизнеса и науки до сферы развлечений.

Видео дня

Недавно опубликовали интересную подборку – искусственный интеллект показал стереотипные изображения представителей многих национальностей. Какими нейросеть видит европейцев – читайте в материале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Нейросеть представляет собой совокупность алгоритмов, разработанных с целью эффективного распознавания различных закономерностей. Специалисты говорят, что моделировали нейросети по типу нервной системы человека. Нейронную сетку формируют отдельные элементы кода, при этом каждый нейрон воспринимает и обрабатывает данные запроса.

Говоря простыми словами, пользователю совершенно не нужно иметь хотя бы элементарные навыки рисования – достаточно всего лишь правильно, четко и коррестно сформулировать запрос.

Предлагаем ознакомиться с интересными и забавными изображениями типичных европейцев, которыми их видит искусственный интеллект.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нейросеть нарисовала животных, существование которых невозможно.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.