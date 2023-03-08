Как выглядела первая в мире микроволновка и кто (случайно) изобрел ее

Микроволновые печи с развитием технологий и удешевлением производства превратились из техники для избранных в популярные кухонные принадлежности для всех. Разогреть, разморозить, запечь – микроволновка способна сделать это все за считанные минут, в то время пока хозяева будут наслаждаться жизнью.

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Сейчас в это трудно поверить, но микроволновка была изобретена совершенно случайно. И произошло это, в частности, благодаря завершению Второй мировой войны. OBOZREVATEL рассказывает о случайном открытии упрямого инженера, которому удалось совершить революцию на кухне.

Возвращение к мирной жизни

Завершение Второй мировой поставило некоторые компании, продукция которых использовалась в военных целях, на грань выживания. Среди таких оказалась и Raytheon, производившая магнетронные трубки, использовавшиеся для генерации микроволн для военных радаров ближнего радиуса действия.

Поэтому производитель пытался найти быстрое решение своей проблемы и придумать мирное применение для технологии. Уже тогда в Raytheon знали, что радиоволны нагревают диэлектрические (не проводящие электрический ток) материалы. Идея нагревания таких материалов уже была распространена в промышленности и медицине.

Над тем, чтобы разогревать пищу таким образом также работали Bell Labs, General Electric и RCA. Более того, еще в 1933 году на Всемирной выставке в Чикаго компания Westinghouse продемонстрировала 10-киловаттный коротковолновый радиопередатчик, который готовил стейки и картофель между двумя металлическими пластинами. Но дальше презентации дело не пошло.

Дайте мне яйцо и я переверну мир

Однако в 1946 году в истории с магнетронами появляется инженер Raytheon Перси Спенсер. Тогда ему было уже 52 года и он прекрасно знал, что жизнь не бывает простой и ничего не дается даром. Спенсер родился на рубеже веков в глуши штата Мэн и вырос в мире, где еду приходилось добывать себе на охоте, а такие чудеса цивилизации как автомобили или электричество были недостижимы. Несмотря на это, у него был интересен к науке и он сумел сделать карьеру в инженерном деле.

"Дедушка был шумным, хотел, чтобы постоянно что-то происходило. Не было никаких "вызовов", просто все было чертовой проблемой, которую нужно было решить. И ему доверяли делать именно это", – рассказывал впоследствии внук изобретателя Джордж Род Спенсер-младший.

Свое же главное открытие Спенсер совершил случайно, хотя и не без присущей ему настойчивости. Так, в 1946 году инженер проводил очередные тесты с магнетроном, когда почувствовал, что с арахисовой плиткой в его кармане происходит что-то странное. Когда он потянулся к ней рукой, обнаружил, что плитка превратилась в липкое месиво. Это удивило, но очень заинтересовало Спенсера.

Другие работники лаборатории также подтвердили, что замечали, что во время работы магнетрона происходит нагревание некоторых предметов.

Спенсер попытался повторить тест по нагреванию, используя яйцо. И ему снова все удалось, правда, не так, как хотелось бы, поскольку яйцо взорвалось ему прямо в лицо. К счастью, без последствий для инженера.

На следующий день он принес на работу пакет кукурузных зерен и превратил их с помощью магнетрона в попкорн, которым угостил всех в лаборатории.

Со временем Спенсер придумал экранировать волны магнетрона в железной коробке и именно так родилась идея микроволновки.

В том же году он подал заявки на патенты на использование микроволн для приготовления пищи, а Raytheon даже успела выпустить первые коммерческие микроволновые печи Radarange. Правда, они мало чем напоминали устройства, которые сейчас находятся на многих кухнях.

(Не)доступная технология

Radarange были массивными и дорогими устройствами, которые использовались в ресторанах или для разогрева пищи в самолетах. Первые микроволновые печи были больше похожи на большие холодильники, поскольку они были почти 170 сантиметров в высоту и весили более 340 килограммов. Цена гаджета также была высокой – 5 тысяч долларов или около 67 тысяч долларов по курсу 2023 года.

К тому же эти микроволновые печи были построены на 1,6-киловаттных магнетронных трубках, которые нужно было постоянно охлаждать водой.

В 1955 году компания Raytheon начала лицензировать свою микроволновую технологию, и выпустила первую микроволновку, предназначенную для потребителей. Tappan RL-1 встраивалась в стену и стоила 1295 долларов США (более 14 тысяч долларов в 2023 году), что не позволяло ей стать популярной среди обычных покупателей.

Но компания видела потенциал в технологии и не отказалась от желания вывести ее на рынок обычных покупателей. К счастью, удешевление технологии и прогресс позволили превратить микроволновки в популярные устройства.

Микроволны убивают (на самом деле, нет)

Интересно, что Спенсера, по утверждению его внука, вообще не волновал вопрос безопасности разогрева пищи с помощью микроволн. Он видел, что технология работает, и его это удовлетворяло.

"Он не волновался из-за этого. Это было время, когда люди носили ядерные штуки на шее, чтобы избавиться от рака", – сказал Род Спенсер-младший.

Однако десятилетие спустя, когда микроволновые печи становились все более распространенными, возникла озабоченность по поводу влияния микроволнового излучения на человека, о чем в 1974 году писала газета New York Times.

"После тестирования 15 микроволновок... Союз потребителей предупредил в марте 1973 года, что ни одна из них не может считаться "полностью безопасной", частично потому, что не было достоверных данных о безопасных уровнях излучения", – говорилось в статье.

Несмотря на то, что производители микроволновых печей показали надежность и безопасность своих изделий во время слушаний по радиационному контролю в Сенатском комитете по торговле, Союз потребителей продолжал придерживаться своей позиции.

"Мы не видим причин менять свое мнение, но мы всегда открыты для его изменения, когда появятся дополнительные данные", – заявил руководитель отдела бытовой техники Союза потребителей Леонард Смайли, призвав людей воздерживаться от использования устройств.

Сейчас же всем известно, что микроволновые печи не превращают пищу в радиоактивную и не влияют на людей во время своей работы, однако до сих пор в интернете можно найти адептов теорий заговоров, которые скажут, что это не так и крупные компании сознательно убивают людей ради денег.

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