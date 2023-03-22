Как выглядел первый в истории компьютер и почему его десятилетием не признавали

Хотя в сети можно наткнуться на большое количество споров относительно истории происхождения компьютеров, все же можно утверждать, что настоящий первый компьютер был создан в 1942 году, поскольку это была первая на самом деле цифровая машина. Ее авторами стали Джон Винсент Атанасов и Клиффорд Берри, работавшие в колледже штата Айова, который сейчас известен как Университет штата Айова.

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OBOZREVATEL рассказывает об изобретении, а также о том, почему его десятилетиями отказывались признать первым компьютером.

Человек-компьютер и машина Тюринга

Формально историю появления компьютера можно отследить до 1613 года, когда это слово впервые было использовано в книге Ричарда Брейтуэйта. Правда, тогда речь шла не о чуде техники, а о человеке, выполнявшем вычисления или расчеты.

В таком смысле это слово использовалось в последующие 200 лет, пока промышленная революция не привела к появлению первых механических машин, основным предназначением которых были вычисления. Кто-то считает, что именно они были первыми компьютерами, но это, как говорится, больше вопроса вкуса. Тогдашние машины скорее были предками калькуляторов.

Основу же для современных компьютеров заложила мнимая Машина Тюринга, впервые предложенная Аланом Тюрингом в 1936 году.

В теории Тюринга Машина была устройством, печатавшим символы на бумажной ленте имитирующим человека, выполняющего несколько логических инструкций.

Первый цифровой компьютер

Первым же цифровым компьютером стал ABC (сокращенно от Atanasoff-Berry Computer), который профессор физики Джон Винсент Атанасов и его аспирант Клифф Берри начали разрабатывать в 1937 году. Пять лет спустя они воплотили задуманное в жизнь.

ABC был электрическим компьютером, который весил более 317 килограммов и использовал более 300 вакуумных ламп для цифровых вычислений, включая двоичную математику и булевую логику (1 или 0 или значение true или false). ABC не имел центрального процессора, поэтому его нельзя было запрограммировать. Но он мог выполнять задачи с 29 переменными.

Это позволяло ему помогать ученым с решением сложных задач по физике и другим наукам, которые были слишком сложны для того, чтобы решать их вручную.

АВС выполнял одну операцию примерно каждые 15 секунд. Конечно, это ничто по сравнению с вычислительными свойствами даже вашего смартфона, но в то время это был настоящий прорыв.

Однако проблемой было то, что АВС имела фиксированную программу, предназначенную для выполнения одной задачи. После того, как она была решена, оператор должен был записать промежуточный ответ, а затем ввести его обратно в АВС.

Атанасов впоследствии улучшил метод хранения данных, лишив оператора необходимости повторно вводить промежуточные результаты, но сделал он это уже после ухода с должности и не занимаясь АВС.

Вскоре после того, как Атанасов покинул колледж, его изобретение по тем или иным причинам решили демонтировать. Сам же физик не подал заявку на патент на свое изобретение, так что о существовании работающего компьютера знал ограниченный круг лиц.

АВС против ENIAC

В 1947 году Пресспер Эккерт и Джон Маучли из Университета Пенсильвании представили собственное изобретение – электронный цифровой интегратор и компьютер, известный как ENIAC. Он занимал более 167 квадратных метров, использовал около 18 000 вакуумных ламп и весил около 50 тонн.

Эккерт и Маучли подали заявку на патентование своего прибора, а потому в следующие десятилетия считалось, что именно ENIAC был первым современным компьютером.

Но справедливость была восстановлена. В октябре 1973 года федеральный судья США Эрл Р. Ларсон признал единственным изобретателем компьютера именно Атанасова.

Как оказалось, один из создателей ENIAC в 1941 году встречался с Атанасовым и видел его разработку, которая находилась на финальной стадии создания.

Владельцы патента ENIAC в суде утверждали, что ABC никогда не работал и доказать обратное было довольно сложно, поскольку все, что осталось от него к тому времени – это один из барабанных блоков памяти.

Однако судья не учел этих аргументов и аннулировал патент на ENIAC.

Окончательно справедливость была восстановлена в 1997 году, когда команда преподавателей, исследователей и студентов Университета штата Айова создала копию АВС и доказала, что компьютер действительно работал.

В настоящее время эта единственная копия хранится в Музее истории компьютеров в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

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