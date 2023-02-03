Как VPN влияет на скорость интернета и что с этим можно сделать

Желание защитить свои личные данные, а также избавиться от постоянной слежки в сети, привело к тому, что пользователи стали все чаще использовать сервисы Виртуальных частных сетей (VPN) для сохранения максимальной анонимности. Вместе с тем, не все пользователи понимают, как работает VPN, и как он влияет на скорость интернета.

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OBOZREVATEL рассказывает о принципах работы виртуальных частных сетей и объясняет, почему они могут замедлять скорость сети на ПК или смартфоне.

Как работает VPN

Сервисы VPN обеспечивают подключение пользователя к сети через условного посредника, которым является один из находящихся по всему миру серверов.

Таким образом, данные об активности пользователя в сети не сможет получить никто, поскольку запросы будут формироваться не через его гаджет, а через сторонний сервер. Сервисы VPN также обеспечивают шифрование данных.

Такие типы соединений могут использоваться как злоумышленниками, чтобы скрыть свои действия, так и обычными пользователями, которые не хотят, чтобы их гаджет или провайдер сети шпионили за ними.

Кроме того, VPN позволяет бороться против цензуры в интернете, когда власти той или иной страны запрещают доступ к определенным СМИ или приложениям.

Как VPN влияет на скорость сети

Обычно VPN не имеет очень сильного влияния на скорость сети, но он все равно снижает ее, поскольку использует для выхода в интернет серверы, которые могут находиться в тысячах километров от пользователя. Кроме того, если начальная скорость у пользователя не была высокой, то вполне вероятно, что влияние включенного VPN значительно больше, чем в быстрой сети.

Кроме замедления интернета, потребление данных также возрастет.

Как уменьшить влияние VPN на скорость сети

Чтобы уменьшить влияние VPN на скорость интернета, вам нужно качественное соединение от вашего провайдера, но если вы используете VPN в мобильной сети, то скорость упадет очень существенно. Однако вы все еще сможете нормально просматривать текстовые сообщения, а вот с загрузкой фото и видео могут возникнуть проблемы.

Если у вас платный сервис VPN, позволяющий выбирать серверы, найдите действующий сервер, который расположен как можно ближе к вашему местоположению. Чем дальше сервер – тем ниже скорость соединения.

Использование сразу нескольких серверов для выхода в интернет или нескольких сервисов VPN положительно повлияет на вашу безопасность, но будьте готовы заплатить за это скоростью соединения.

Старайтесь выбирать серверы, которыми пользуются не так много людей. Чем популярнее сервер, тем труднее будет пробиться сквозь него в сеть, поскольку он будет обрабатывать большое количество запросов одновременно. Именно поэтому не стоит обольщаться бесплатными сервисами VPN, которые предлагают всем своим пользователям ограниченное количество серверов.

Уровень шифрования может также повлиять на скорость сети. А поэтому, обычным пользователям, которые просто хотят конфиденциальности, не стоит доводить уровень шифрования до максимального. Изменить его можно в настройках VPN.

Помочь улучшить скорость также может подключение вашего гаджета непосредственно к кабелю Ethernet. Но это, конечно, не поможет тем, кто для выхода в интернет использует смартфон или планшет, которые подключаются к сети через Wi-Fi.

Может ли VPN сделать интернет быстрее

Это может показаться странным, но такой вариант вполне возможен, если ваш провайдер ввел ограничения для пользователей. Такие ограничения могут быть заметны при просмотре видео онлайн, когда вместо свободного проигрывания у вас происходит буферизация, а также во время игры в онлайн видеоигры.

Признаком таких ограничений также является то, что один и тот же интернет-ресурс по разному работает у вас в разное время дня. Но здесь речь идет не об единичных случаях, а ежедневном сценарии.

Речь идет не об ограничении скорости трафика, а именно об ограничении скорости трафика для конкретного ресурса, поэтому VPN может помочь обойти установленный предел скорости.

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