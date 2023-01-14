Как улучшить сигнал Wi-Fi, если он слабый: советы от Microsoft

У многих из нас возникала ситуация, когда, несмотря на покупку нового Wi-Fi роутера (он же маршрутизатор), ситуация со скоростью интернета совсем не улучшалась. И тут бы начать критиковать маркетологов, которые обещают, что новая модель будет пробиваться сквозь стены, и позволит ловить сеть в десятках метров от точки доступа, но, возможно, проблема не в рекламных уловках.

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Дело в том, что пользователи сами создают себе проблемы, размещая роутер там, где его сигнал теряется. OBOZREVATEL публикует советы специалистов корпорации Microsoft, которые объясняют, где лучшее место для роутера в квартире или доме.

Место имеет значение

Расположение роутера в центре квартиры или дома обеспечит наилучшее покрытие сигнала по всей площади. Если вы живете в двухэтажном доме, оптимальное место так же будет в его центре, но ближе к потолку: на высоком шкафу или настенной полке. Таким образом, вы получите качественный сигнал и на первом, и на втором этаже.

Не ставьте маршрутизатор на пол

Стены, пол и металлические предметы – главные враги вашей сети. Так что ни в коем случае не ставьте роутер на пол. Разместить его нужно так, чтобы он максимально избегал помех.

Замените антенну маршрутизатора

Обычно маршрутизаторы продаются с всенаправленными антеннами, подающими сигнал на 360 градусов. То есть, если ваш прибор стоит у наружной стены, он будет отправлять половину своих сигналов в никуда. Если вы не можете переставить роутер в другое место, посмотрите, являются ли его антенны сменными. Если они снимаются, вы можете заменить их на антенны с высоким коэффициентом усиления, посылающие сигнал в том направлении, куда вы их.

Уменьшите беспроводные помехи

Самая распространенная беспроводная технология 802.11g (wireless-G) работает на частоте 2,4 гигагерца (ГГц). Однако эту же частоту используют и другие беспроводные электронные устройства: смартфоны, микроволновые печи, радионяни, и тому подобное. Как следствие, сигнал Wi-Fi может просто теряться среди других волн.

Чтобы избежать этой проблемы, следует покупать устройства, использующие частоты 5,8 ГГц или 900 мегагерц (МГц). Они будут создавать меньше препятствий для сети.

Добавьте беспроводной ретранслятор

Беспроводные ретрансляторы – это устройства, которые ретранслируют беспроводной сигнал от основной точки выступая в качестве эдакого усилителя. Такой прибор подключается к розетке, а разместить его стоит на полпути между маршрутизатором и тем устройством, на котором вы хотите улучшить сигнал.

Смените беспроводной канал

Беспроводные маршрутизаторы могут транслироваться на нескольких разных каналах. Поэтому если вы столкнулись с препятствиями, попробуйте просто изменить канал. Для этого нужно в браузере открыть страницу конфигурации маршрутизатора и вписать новый канал. Никакие другие настройки изменять не придется.

Обновите прошивку

Производители роутеров регулярно выпускают обновление программного обеспечения. Иногда они могут также положительно повлиять на производительность вашего маршрутизатора. Найти обновления всегда можно на сайте производителя маршрутизатора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какой комнате категорически запрещено ставить Wi-Fi-роутер.