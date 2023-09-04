Как узнать пароль от Wi-Fi: простые способы

Бывают ситуации, когда человек забыл пароль от Wi-Fi и нужно срочно подключить устройство к сети. Такую проблему легко решить, поэтому не стоит волноваться.

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Есть несколько способов, которые помогут посмотреть пароль на вашем телефоне или компьютере. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Вам повезло, если вы не меняли пароль на Wi-Fi сразу, как вам установили роутер. Потому что на задней панели указан логин и пароль по умолчанию, который можно ввести и снова подключиться к сети. Рядом с надписью SSID есть вся необходимая информация или почитайте инструкцию к роутеру.

Если вы изменили пароль сразу, то его можно посмотреть на компьютере или ноутбуке. Всё зависит от вашей операционной системы.

Если у вас Windows, нажмите на иконку "Wi-Fi", расположенную в правом нижнем углу экрана, откройте "Настройка сети" и перейдите к разделу "Wi-Fi". Затем нажмите "Изменить параметры адаптера" – это откроет панель управления сетями. Найдите активное беспроводное подключение и нажмите "Просмотр статуса подключения". Затем выберите "Свойства беспроводной сети" и на вкладке "Безопасность" найдите поле "Ключ безопасной сети". В этом поле скрыт пароль, нажмите "Показать символы".

Если у вас телефон на базе операционной системы Android, то откройте папку "data" перейдите к "misc" > "Wi-Fi". В этой папке отображается текстовый файл под названием "wpa_supplicant.conf". Откройте его и вы увидите список паролей, которые были использованы для подключения к роутеру.

На iPhone с версией iOS 16 пароль легко проверить. Зайдите в параметры, выберите раздел Wi-Fi, нажмите на имя сети, к которой вы подключены и вы увидите опцию пароль.

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