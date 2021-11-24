Как узнать, что ваш телефон 'прослушивают': киберэксперт назвал признаки

Телефон, который попал под прослушку может себя "выдать". Гаджет, при подключении к нему "шпиона", начинает вести себя необычно, например, выполняет незаданные команды, у него слишком быстро расходуется заряд батареи.

Как рассказал в интервью "Главкому" киберэксперт Константин Корсун, при выполнении несвойственных аппарату функций можно заподозрить подключение к нему шпионских программ. В то же время он отметил, что все зависит от профессионализма тех, кто вздумал прослушивать или просматривать чужой телефон.

Константин Корсун рассказал, что подключаться к телефону могут с разными целями. Достаточно безобидной причиной специалист назвал – просмотр истории браузера. В этом случае "шпионы" интересуются тем, какие сайты смотрел собственник телефона, какими товарами интересовался.

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"Каждое приложение, шпионское, куда-то регулярно удаленно передает данные с телефона и использует ресурс батареи. При этом может внезапно включается камера телефона или микрофон или какая-нибудь лампочка. Это признак, что гаджет нужно перезагрузить", – объяснил Корсун.

Он уточнил, что подобные программы часто используют оперативную память гаджета, а при перезагрузке она очищается.

Он же предупредил, что проявить интерес к телефону могут не только рекламщики, но и иностранные спецслужбы, разведка, преступники, правительство, другие структуры.

В этом случае понять, что телефон стал объектом шпионажа намного сложнее. Так как подобные структуры "используют профессиональную технику, которая может обойти все".

"Существуют разные технологии, когда в обычный файл зашивается крошечная программа, которая никак себя не выдает, и ни один антивирус ее не обнаружит. И эта неактивная программа будет раз в сутки через пол секунды отправлять один байт информации на удаленный сервер управления. Хотя это будет внешне выглядеть совершенно безобидным приложением, в котором есть несколько байтов этого бота", – рассказал он.

Корсун отметил, что в этом случае найти шпионскую программу практически нереально, даже "разобрав телефон на атомы".

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