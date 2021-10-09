Как установить Windows 11 на старый ПК: появилось детальное разъяснение

Корпорация Microsoft выпустила краткое руководство по установке Windows 11 на "устаревшие" компьютеры. Как подчеркнули разработчики, данный способ позволит установить операционную систему даже на несовместимые устройства, но "не гарантирует их работу".

Компания опубликовала на интернет-странице технической поддержки продукта детальную инструкцию по обходу ограничений, которые препятствуют обновлению "десятки" до следующего уровня. Предложенный метод предполагает правку системного реестра и позволяет установить новую операционную систему на некоторые машины без активированного модуля TPM 2.0 и с процессором, который не входит в официальный список поддерживаемых системой.

Видео дня

Как рассказали в Microsoft, для установки обновленной версии потребуется добавить новый ключ в системный реестр. Однако, в компании предупредили, что устройство, операционная система которого не соответствует минимальным техническим требованиям, может работать нестабильно.

На странице технической поддержки "Способы установки Windows 11" отмечено, что корпорация не рекомендует установку новой ОС на устройства, которые не соответствуют минимальным системным требованиям.

"Ответственность за результат такого апгрейда возлагается на пользователя", – сказано в руководстве.

Предложенный Microsoft способ обхода ограничений предполагает встроенный в систему редактор реестра (regedit.exe), доступ в интернет и свободный внешний носитель.

Запустив программу Regedit, необходимо найти с ее помощью в системном реестре раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup. Далее в нем следует создать новый параметр типа DWORD с названием AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и значением 1.

После чего следует создать установочный носитель Windows 11 с помощью специального инструмента, доступного для загрузки на сайте Microsoft (Media Creation Tool).

Затем пользователь должен перезапустить компьютер и загрузиться с установочного носителя. После этого программа установки Windows 11 не будет проверять "железо" на соответствие минимальным требованиям в части версии модуля TPM и модели процессора.

Обладатели "старого железа", могут наравне с остальными выбрать один из трех вариантов установки Windows 11: "полное обновление", при котором сохраняются личные файлы, драйверы, приложения и настройки системы; "сохранять только данные" – аналогично предыдущему варианту за исключением не сохраняющихся приложений и настроек; "чистая установка" – установка Windows 11 "с нуля", без сохранения компонентов Windows 10 и пользовательских данных.

Известно, что на данный момент доступна сборка Windows 11 под номером 22000.65.

В то же время, в корпорации уточнили, что можно не рисковать и дождаться, когда соответствующее обновление появится в Центре обновления Windows.

Windows 11 – проприетарная операционная система для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, чтобы стать преемницей Windows 10. Она была представлена на мероприятии Microsoft 24 июня 2021 года. Выпущена 5 октября 2021 года. Windows 11 претерпела немало усовершенствований дизайна.

Как сообщило издание WindowsReport, первые пользователи уже рассказали о некоторых проблемах связанных с установкой приложения Mixed Reality (платформа смешанной реальности) в Windows 11. Часть пользователей заявили, что не могут запустить указанное приложение. Те же, кому удалось установить данную программу, обратили внимание на снижение производительности операционной системы по сравнению с Windows 10.

Microsoft Corporation – одна из крупнейших корпораций мира, разрабатывающая программное обеспечение для компьютеров (ПО). Продукция корпорации продается более чем в 80 странах мира, они переведены более чем на 45 языков.

Как сообщал OBOZREVATEL: