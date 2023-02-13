Как установить браузер и поисковик по умолчанию в Windows: инструкция

Корпорации Microsoft удалось привлечь мировое внимание к собственному браузеру Edge, поставляемому в комплекте со всеми ОС Windows, благодаря своевременному выпуску обновленного поисковика Bing, улучшенного искусственным интеллектом. Интерес публики оказался настолько велик, что даже ярые пользователи гораздо более популярных поисковика Google и браузеров Chrome, Firefox и Safari не удержались от того, чтобы испытать новинку.

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OBOZREVATEL рассказывает, как установить новый браузер по умолчанию в Windows и как изменить поисковик на Bing. Но сначала объясним, что такого особенного презентовали в Microsoft.

Microsoft Edge и Bing с ChatGPT-4

В Microsoft, анонсируя запуск своего детища, объявили это "новым днем для поиска". Корпорация пытается раскрутить свой поисковик уже 13 лет, но по состоянию на начало 2023 года, по данным аналитиков, Bing является вторым по популярности поисковиком в мире. Но радоваться здесь нечему, поскольку его доля на рынке составляет скудные 2,46%, в то время как Google отхватил себе 92,41%.

Считается, что интеграция искусственного интеллекта может помочь Microsoft навязать конкуренцию Google. Но случится ли такое – покажет время.

Сейчас функция искусственного интеллекта несколько ограничена, поэтому желающие испытать поиск будущего должны записаться в список ожидания. Впоследствии, как обещают, поиск с ИИ станет доступным для всех.

Искусственный интеллект встроен в панель инструментов в новом Bing и, в отличие от ChatGPT, который был обучен на данных только до 2021 года, имеет актуальные данные и может обрабатывать запросы, связанные с более свежими событиями.

Отличие от гугловского поиска состоит в том, что вы можете не просто искать информацию, но и просить совета и получать идеи, сгенерированные ИИ для вас. К тому же вам не нужно будет открывать разнообразные сайты, чтобы увидеть, что именно предлагает вам поисковик, ведь теперь страница поиска разделена на две части. В левом блоке предлагаются варианты ответа на ваш запрос от различных сайтов, в то время как в правом – сформирован готовый ответ от ИИ, который доступен вам полностью без необходимости кликать на ссылки.

Bing также может время от времени предлагать пользователю помощь с правильно сформулированным вопросом, на который у поисковика уже есть ответ.

Все расширенные ответы имеют ссылки на источники (если пользователь захочет сам проверить все), а также отдельное окно для обратной связи. Также можно попросить поисковик отправить ответ на электронную почту.

Новизна же браузера Edge состоит лишь в том, что теперь в него будет встроен обновленный Bing.

Как изменить браузер по умолчанию в Windows 10 и Windows 11

Обычно Microsoft добровольно принудительно устанавливает свое детище браузером по умолчанию в системе. Так было с Internet Explorer, и такая же ситуация сложилась и с Edge. Однако абсолютное большинство пользователей быстро переходили на браузеры Chrome, Safari или Firefox и, в лучшем случае, покидали Edge, не зная как от него избавиться, или даже удаляли его полностью. Если последнее о вас, то скачать его можно снова на официальной странице.

Чтобы изменить браузер по умолчанию в Windows 11:

выберите Пуск;

перейдите в Настройки;

далее откройте Программы и перейдите к Программы по умолчанию;

выберите Microsoft Edge;

рядом с пунктом Сделать Microsoft Edge по умолчанию браузером нажмите Установить по умолчанию.

Чтобы изменить браузер по умолчанию в Windows 10:

откройте Настройки;

перейдите к Программы по умолчанию;

В разделе Веб-браузер щелкните по умолчанию текущий браузер и измените его на другой.

Но даже после того как вы установите Edge своим основным браузером, поисковой системой по умолчанию останется та, которая была у вас раньше – вероятнее всего Google.

Поэтому вот что вам нужно будет сделать для изменения поисковой системы по умолчанию:

Браузер Edge

Откройте Edge и коснитесь меню с тремя точками в правом верхнем углу, выбрав Настройки. Далее коснитесь меню с тремя строками в левом верхнем углу и выберите Конфиденциальность, поиск и службы.

Затем прокрутите вниз в раздел Службы и выберите Адресную строку и поиск. В раскрывающемся меню рядом с поисковой системой, используемой в адресной строке, выберите нужную поисковую систему.

Если вы не видите свою поисковую систему, нажмите Управление поисковыми системами, затем нажмите Добавить, чтобы выбрать нужную.

Google Chrome

Откройте Google Chrome и нажмите три вертикальных точки рядом со значком вашего профиля, выбрав Настройки. В меню слева выберите Поисковая система.

Выберите нужный вариант в выпадающем списке рядом с поисковой системой, используемой в адресной строке.

Чтобы добавить новую поисковую систему, выберите Управление поисковыми системами и нажмите Добавить, а затем заполните поля Поисковая система, Ключевое слово и URL с %s вместо запроса.

Mozilla Firefox

Откройте Firefox и выберите три вертикальные линии рядом с иконкой вашего профиля, выделите Параметры.

Выберите Поиск и выберите другой вариант в раскрывающемся списке в разделе Поисковая система по умолчанию.

Чтобы добавить новую поисковую систему, нажмите кнопку Найти другие поисковые системы внизу страницы Поиск. Когда найдете нужный поисковик, нажмите Добавить в Firefox.

Safari

Откройте Safari, выделите меню Safari и Настройки.

Выберите раскрывающееся меню рядом с пунктом Поисковая система по умолчанию и выберите ту, которую вы хотите сделать поисковой по умолчанию.

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