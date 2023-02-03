Как увеличить время работы ноутбука: полезные советы

Ноутбук – незаменимая вещь в учебе и работе. В условиях отключения света особенно важно как можно дольше сохранить заряд батареи.

Видео дня

OBOZREVATEL подобрал самые действенные советы от экспертов, которые сэкономят заряд устройства. Конечно, все зависит и от износа батареи. Если емкость аккумулятора низкая или если ноутбук со временем стал работать только когда подключен к сети, эти лайфхаки не помогут.

Как сэкономить заряд ноутбука

Прежде всего, следует по возможности не использовать энергоемкие программы. Некоторые из них нуждаются в большом количестве оперативной памяти. Самое простое – вместо Microsoft Word можно писать тексты в программе Блокнот.

Не включайте яркость ноутбука в полную мощность. В основном для комфортной работы хватает средней яркости экрана.

Лишние программы следует закрывать сразу и не выполнять несколько задач одновременно. Но для экономии заряда лучше держать открытыми программы, которыми вы будете пользоваться, а не запускать их по несколько раз каждые полчаса.

Работайте только с актуальными вкладками в браузере, закрывайте ненужные.

Если для работы вам не нужны Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB, USB-мышь, портативные жесткие диски, USB веб-камеры, лучше отключите их.

Когда вам нужна передышка, не выключайте ноутбук полностью, лучше перевести его в спящий режим.

Также эксперты советуют снизить разрешение экрана.

Нужно следить, чтобы ноутбук не перегревался и не переохлаждался. В общем, чтобы батарея не изнашивалась слишком быстро, не следует разряжать ноутбук ниже 20%-го значения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой повербанк подходит для подзарядки ноутбуков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.