Как улучшить работу батареи в смартфоне Android: топ-6 советов

В последние годы смартфоны на базе операционной систем Android сделали большой шаг вперед, как и сама ОС. Популярной ее делает, конечно, то, что Android является базовым для десятков производителей смартфонов, что позволяет пользователям выбрать именно тот гаджет, о котором они мечтали и по желаемой цене. Не менее важно и огромное количество бесплатных приложений, которые можно установить на ОС.

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Однако пока общая мощность смартфонов и самой ОС Android растет, остается слабое звено в виде аккумулятора гаджета. Ведь мало какой из современных смартфонов может похвастаться автономностью, доступной в мобильных телефонах еще какое-то десятилетие назад.

Конечно, огромные экраны и технологии, о которых раньше можно было только мечтать, вряд ли позволят смартфону иметь автономность на уровне 7-10 дней, но все же пользователи могут сами посодействовать тому, чтобы батарея не разряжалась у них на глазах. OBOZREVATEL рассказывает, как этого можно добиться.

Удалите фирменный хлам

Почти все популярные марки смартфонов на Android злоупотребляют открытостью операционной системы, создавая клоны существующих программ с собственной изюминкой. В большинстве случаев пользователи даже никогда не открывают их, используя стандартные функции Android. Тем не менее эти приложения все еще остаются установленными на смартфоне, занимая место, а также истощая батарею фоновыми обновлениями и улучшениями.

Поэтому очевидным решением будет зайти в настройки и удалить весь этот хлам. Да, к сожалению, удалить все их просто невозможно, поскольку разработчики не предусмотрели такой функции. Но вы все еще можете ограничить фоновое обновление.

Еще одна беда смартфонов – партнерские приложения, такие как Microsoft Office, PowerPoint, Excel и OneDrive. Вспомните, сколько раз вы вообще открывали какое-нибудь из них? Аналогично случается и со слишком навязчивой интеграцией сервисов от Meta: речь идет о Facebook, Services, App Installer и Meta App Manager. Любой из них можно смело выбросить. Да, даже Facebook, который давно известен прожорливостью по отношению к батарее. Вместо него лучше использовать Facebook Lite или заходить в соцсеть через браузер.

Чтобы очистить смартфон от мусора, откройте Настройки и перейдите в подменю Программы. Далее удалите или выключите все, что вам не нужно.

Избавьтесь от различных Battery Saver

К сожалению, большинство сторонних приложений, обещающих вам оптимизировать работу батареи, лишь будут радовать вас красивыми анимациями, которые создают видимость активной деятельности. Как бы вам этого ни хотелось, но 99% таких программ никоим образом не оптимизируют использование батареи.

Да, такие приложения могут отключить программы, работающие в фоновом режиме. Но это только временное действие. Полностью отключить фоновое обновление вы можете самостоятельно.

Кроме того, вас это не должно удивлять, во время своей работы такие приложения только сами разряжают батарею.

Используйте оптимизированные приложения

Если вас заинтересовало какое-либо из сторонних приложений, которое может быть полезным, обязательно просмотрите в его системных данных, поддерживает ли оно ваш смартфон и оптимизировано ли под вашу версию ОС Android.

Если нет – попробуйте найти аналогичное приложение от другого разработчика, которое будет лучше работать именно на вашем смартфоне и не будет истощать батарею.

Обновите свой Android

Если производитель смартфона занимается его поддержкой и выпускает обновление ОС, никогда не отказывайтесь от его установки.

Обновление Android всегда означает, что система будет работать стабильнее и потреблять меньше тока из аккумулятора. После обновления ОС сторонние приложения также могут начать работать лучше.

Если ваш производитель больше не обновляет Android, просто смиритесь с этим и следуйте другим советам.

Используйте Wi-Fi вместо мобильного интернета

Да, вероятно удобнее включить мобильный интернет и быть онлайн там, где удобно вам. Но мобильная сеть очень сильно влияет на батарею сама по себе, а когда вы еще включаете мобильный интернет, все становится только хуже. Поэтому оптимально пользоваться бесплатным Wi-Fi там, где он доступен.

Но и здесь есть "но". Держать Wi-Fi включенным, пока вы находитесь на улице – тоже не лучшая идея, поскольку смартфон будет постоянно пытаться найти свободную сеть и подключиться к ней.

Поэтому Wi-Fi на улице следует включать только тогда, когда вам нужен интернет. Или по крайней мере там, где вы точно знаете, что есть бесплатная сеть.

Выключите лишние функции

Как и многие годы назад, остаются актуальными советы о включении только при использовании Bluetooth, NFC, функции определения местоположения, мобильного интернета и точки доступа.

Не обязательно отключать все сразу. Для начала выключите несколько из них и оцените, как это повлияло на батарею. За это время вы поймете, действительно ли эти функции нужны вам всегда включенными.

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