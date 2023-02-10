Как удалить конфиденциальную личную информацию из поиска Google: простой лайфхак
Загуглить свое собственное имя и увидеть несколько результатов в выдаче поисковика может быть весело, но только до того, как в выдаче появятся ваши личные данные – номер телефона, электронная почта и т.д. Здесь уже обычному пользователю становится не до смеха.
К счастью, Google недавно реализовал в тестовом режиме для мобильных устройств довольно простую функцию, которая позволяет удалить из поисковой выдачи всю лишнюю информацию о вас. Издание NextPit объясняет, как это сделать самостоятельно и какую информацию удалить.
Что можно удалить и зачем
"Удалить данные о вас" – это инструмент, добавленный в основное приложение Google. Пока он находится на стадии бета-версии, поэтому все еще доступен не всем мобильным пользователям.
Google позволяет удалить из поисковых запросов о вас:
- номера телефонов, адреса электронной почты или домашние адреса;
- номера банковских счетов и кредитных карт;
- конфиденциальные номера государственных удостоверений личности;
- изображение удостоверений личности, документов, рукописных подписей;
- медицинские записи;
- пароли и другие учетные данные.
Учитывая, что поиск Google занимает большую часть рынка поисковых систем во всемирной сети, удаление вашей конфиденциальной информации и личных данных значительно снизит риск нежелательных нарушений безопасности или шпионажа.
Как удалить результаты о себе по поиску Google
Если на вашем Android-смартфоне доступна функция удаления, вот что нужно будет сделать для удаления ваших контактных номеров, электронной почты и домашнего адреса. Процедура на смартфонах iPhone может несколько отличаться, но не существенно.
- откройте приложение Google и выберите свой профиль;
- нажмите Результаты о вас;
- выберите Перейти к поиску и введите имя или адрес;
- нажмите три точки рядом с любыми результатами, показывающими вашу информацию;
- Нажмите Удалить результат и придерживайтесь инструкций.
После этого запрос на удаление информации будет выслан в Google. Отслеживать ход выполнения запросов можно в настройках аккаунта Результаты о вашем Google.
Стоит отметить, что в Google признают, что какой бы эффективной ни была эта процедура, она удалит вашу информацию только из результатов поиска. Если вы хотите навсегда удалить свою информацию из интернета, вам придется обратиться к хостингу, который предоставляет услуги по размещению информации.
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