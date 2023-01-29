Что нужно обязательно сделать с iPhone перед тем, как его продать

Прежде чем продавать или подарить свой iPhone кому-то, следует обязательно удалить все личные данные. Казалось бы, что нет ничего более простого, но это не совсем так.

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OBOZREVATEL рассказывает, как очистить iPhone от всех личных данных, если вы собираетесь от него избавиться.

Стирание данных с iPhone

Вы можете полностью стереть данные двумя способами: непосредственно через iPhone или с помощью компьютера. Но прежде чем стереть все данные, вам следует сохранить их, чтобы потом можно было легко восстановить на новом смартфоне. Для этого необходимо создать резервную копию айфона.

Вот как это сделать:

откройте Настройки;

войдите на страницу пользователя (ваше имя);

перейдите к iCloud;

выберите Архивация в iCloud и включите ее.

После этого iCloud будет автоматически обновлять резервную копию iPhone каждый день, когда гаджет будет подключен к источнику питания и Wi-Fi.

Если резервная копия требуется немедленно, нажмите Выполнить сейчас.

Найти резервные копии можно в меню iCloud, открыв подменю Управление хранилищем учетной записи и выбрав Резервные копии.

Здесь можно также удалить резервную копию и отключить архивацию.

После того, как у вас будет готова резервная копия, можно переходить к удалению данных с iPhone.

Стирание данных через iPhone

Это самая простая процедура удаления данных со смартфона.

перейдите к Настройкам;

откройте меню Основные;

выберите Перенос или сброс iPhone;

далее нажмите Стереть контент и настройки.

Удаление данных с помощью компьютера

Стереть все данные со смартфона можно также через Mac или ПК на базе ОС Windows. Для этого подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля USB или USB-C и включите смартфон.

На Mac с macOS 10.15 или выше щелкните иконку Finder и в открывшемся окне выберите iPhone. Далее вверху окна нажмите Основные и Восстановить iPhone.

На Mac с macOS 10.14 или ниже или на ПК с Windows откройте iTunes и щелкните кнопку iPhone вверху слева от окна. Выберите Итог, затем – Восстановить iPhone.

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