Как проверить, воруют ли соседи ваш Wi-Fi: простые способы

Есть множество причин, почему подключение к Wi-Fi вдруг стало работать медленнее – от поломок роутера до перебоев у провайдера. Иногда достаточно просто перезапустить роутер, но часто случается, что проблема в том, что соседи воруют ваш Wi-Fi.

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Мало кто знает, что проверить, воруют ли ваш Wi-Fi, очень просто – сделать это можно через специальную административную панель. Как узнать, пользуются ли соседи вашим интернетом, рассказало издание Sante Plus.

Имея доступ к панели администрирования, владелец роутера может просмотреть, сколько пользователей подключено к сети. Эксперты предупреждают – делать это следует, чтобы убедиться в безопасности. Иногда Wi-Fi воруют не просто ради бесплатного интернета, а с целью взлома мессенджеров или сбора персональных данных. Роутеры показывают историю просмотров и переходов на ссылки в сети.

Как узнать, крадет ли кто-то Wi-Fi

В первую очередь следует проверить журналы администратора. Эксперты советуют ввести следующие комбинации: "192.168.1.1" и "192.168.2.1". Вы увидите, есть ли среди истории просмотров сайты, которые вы не посещали.

Для смартфонов и планшетов можно загрузить приложение "Fing" для IOS и "Network scanner" для Android. С помощью IP-сканера "Wireshark" можно обнаружить сетевых воров на ПК.

И обязательно смените пароль на Wi-Fi, если у вас возникло подозрение, что вашим интернетом кто-то пользуется. Менять пароль рекомендуют каждые 3-6 месяцев.

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