Как понять, что батарею смартфона нужно менять: 7 признаков

Современные литий-ионные аккумуляторы со временем "изнашиваются". Смартфон начинает чаще разряжаться, происходит перегрев аккумулятора, программы "зависают" и гаджет может внезапно выключиться – это неполный список признаков, свидетельствующих о неполадках с батареей.

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В некоторых случаях это может даже привести к возгоранию смартфона. OBOZREVATEL собрал семь основных признаков, которые помогут понять, что батарею пора менять.

Неполная зарядка

Гаджет должен заряжаться до 100%. Если после длительной зарядки вы видите, что процесс не идёт выше 80-90%, это означает, что аккумулятор выходит из строя и не может выдержать максимального значения.

Устройство не реагирует на зарядку

Иногда бывает, что процесс зарядки просто не идет. Прежде всего, убедитесь, что проблема не в зарядном устройстве. Если на других гаджетах зарядка работает, значит батарея смартфона вышла из строя. Пора покупать новую.

Вздутие аккумулятора

Если батарея вдруг увеличилась в размерах – сразу везите смартфон и сервисный центр. Это очень опасный признак. Есть риск, что гаджет может загореться. Необходимо немедленно менять батарею.

Перегрев батареи

При зарядке батарея смартфона может немного нагреться – и это нормально. Однако когда аккумулятор становится горячим, это не предвещает ничего хорошего. В таком случае лучше купить новую батарею.

Автоматическое выключение

Смартфон может начать самостоятельно включаться и выключаться. Причин может быть много: от неполадок с операционной системой до проблем с аккумулятором. Обратитесь к специалистам, которые решат проблему.

Смартфон начинает "тормозить"

Если раньше смартфон работал быстро и бесперебойно, торможения в функционировании системы должны вас насторожить. Могут появляться ошибки при отображении фото или видео, смартфон начнет зависать, а некоторые программы могут вообще не открываться.

Исключив возможность сбоев в операционной системе или некорректного обновления, есть вероятность, что причиной этого является неисправность с аккумулятором.

Резкое уменьшение заряда

Вы поставили телефон на зарядку. Гаджет зарядился и показывает 100%. После отсоединения от розетки при отсутствии активного использования уже через несколько часов емкость батареи может резко снизиться. Не следует медлить, пора покупать новый аккумулятор.

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