Как подключить интернет, когда нет света: два простых действия

В Украине продолжаются плановые и экстренные отключения света. Эксперты говорят, чтобы восстановить дефицит электроэнергии в лучшем случае, то есть при отсутствии новых российских обстрелов критической инфраструктуры, понадобится несколько месяцев.

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Хуже всего – это когда при отключении света исчезает связь. OBOZREVATEL разбирался, как подключить интернет, когда исчезла электроэнергия.

Украинские операторы ввели функцию внутреннего роуминга. Это значит, то когда нет сети у одного оператора, можно подключиться к другому. В настройках смартфона выберите раздел "Сотовые данные". Появится опция "Выбор сети". Отключите режим автоматического соединения и выберите другой мобильный оператор вручную.

Если исчезла стационарная сеть от WiFi-роутера, но ловит мобильный интернет, попробуйте создать точку доступа с телефона. Это позволит подключить Интернет на ноутбуке. Конечно, его скорость будет ощутимо меньше обычного, но, по крайней мере, это позволит некоторое время оставаться на связи и иметь возможность отправить сообщение.

Итак, в настройках смартфона следует найти опцию "Собственный хот-спот". Иногда это может называться "Точка доступа". Нажмите "Разрешить соединение" и введите пароль. Указанное подключение возможно как в беспроводном режиме, так и через USB-порт. Можно включить режим маршрутизации через USB – так вы сможете использовать смартфон как модем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцы дольше будут без света, ведь в некоторых регионах введены экстренные отключения.

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