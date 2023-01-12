Украинцы дольше будут без света: в некоторых регионах уже ввели экстренные отключения

В Украине 21 января cохраняется значительный дефицит в энергосистеме. Из-за похолодания есть риск применения аварийных графиков. При этом длительность отключений увеличивается. В некоторых регионах уже применили экстренные отключения.

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Какова ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В регионе действуют графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как раньше. Графики состоят из трех категорий:

– Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

– Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

– Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

"Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают 60% необходимых объемов. Из этого доступного объема около 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток распределят среди нас с вами", – констатировал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Днепропетровская область. "На Днепропетровщине – экстренные отключения света. Это вынужденный шаг, который необходим во избежание массовых аварий из-за перегрузки", – сообщили в ДТЭК и назвали три причины ухудшения ситуации с электроснабжением:

морозы усиливаются, и люди чаще пользуются обогревателями, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;

промышленность вернулась к работе, что тоже привело к увеличению потребления электроэнергии;

энергосистема все еще приходит в себя после обстрелов, из-за чего в ней сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Одесская область. По данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения, которые также состоят из групп по цветам.

Полтавская область. "На 12 января НЭК "Укрэнерго" доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 - 449 МВт и с 07:00 до 24:00 -483 МВт. Для сравнения 12 января 2022 максимальная мощность составляла 812 МВт", – говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области ввели почасовые отключения. Причина: Укрэнерго снизило лимиты потребления.

Запорожская область. "Возможны ввод также аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и на время, необходимые для стабилизации уровня энергопотребления.", – отмечает "Запорожьеоблэнерго".

Когда можно жаловаться?

Если в графике указано, что электроэнергию отключают не более чем на шесть часов, а при этом у вас нет электроэнергии дольше, вы имеете право пожаловаться на компанию, ответственную за подачу электроэнергии (оператор распределительной системы, ОРС). Но перед этим стоит убедиться:

что на сайте вашей компании (облэнерго, электросетей) нет информации о проведении аварийных работ (аварийных отключений) по вашему адресу;

что в вашем доме не повреждена электропроводка (на этот вопрос может ответить управляющая компания либо представитель ОСМД).

В первую очередь нужно письменно обратиться к своему ОРС. Горячие линии зачастую перегружены, кроме того, у операторов нет точной информации по каждому адресу. После письменного обращения на почту, в соцсети или на сайте компании вашу жалобу должны рассмотреть.

Если же вы убедились, что у вас нет поломки и аварийного отключения, пожаловаться можно регулятору – НКРЭКУ.

Какой должна быть жалоба?

Жалобу можно подать письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27.

Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное ею лицо по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение может быть отправлено по электронной почте: [email protected]

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправлении электронного обращения не требуется электронной цифровой подписи. Также заявления можно подавать в Минэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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