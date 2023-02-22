Как перезагрузить iPhone даже не касаясь его руками: новый трюк из iOS 16

Голосовой помощник Siri давно пользуется популярностью у пользователей iPhone благодаря тому, что способен звонить, отправлять текстовые сообщения, включать музыку и даже выполнять более сложные задачи.

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В одном из последних обновлений операционной системы iOS 16 появилась еще одна возможность для использования Siri. Теперь главный помощник может быть использован для того, чтобы перезагрузить iPhone. OBOZREVATEL рассказывает о том, как это сделать и предупреждает, что для пользователей из Украины есть традиционный минус – разговаривать с Siri на украинском языке все еще нельзя.

Когда нужно перезагружать iPhone

Формально, вам может никогда не понадобиться функция перезагрузки любого прибора на операционной системе iOS, поскольку она способна самостоятельно исправлять все проблемы, которые обычно исправляются при перезагрузке: такие как очистка кэша, высвобождение памяти и другое.

Однако вам может понадобиться функция перезагрузки, если ваш гаджет беспричинно начал выключать одно из приложений, или проигрывание онлайн видео происходит неправильно с подвисаниями и прочим. Или когда вы заметили, что с iOS что-то точно не так. Просто перезагрузите iPhone и все станет на свои места.

Как выключить или перезагрузить iPhone руками и голосом

Чтобы сделать это руками, вам нужно одновременно зажать кнопку блокировки экрана и увеличения громкости и потянуть вправо "кнопку" выключения, когда она появится на экране. Но это, собственно, не перезагрузка, а выключение. Затем нужно еще раз зажать кнопку блокировки экрана, чтобы снова включить iPhone.

Но что делать, когда телефон начал глючить, а вы в процессе приготовления пищи с грязными руками. Здесь на помощь придет магическое Hey Siri! Если, конечно, у вас включена эта функция. Если нет, вот как это сделать:

откройте Настройки ;

; далее найдите Siri и поиск ;

; включите Разрешить Siri под замком , чтобы голосовой помощник слышал вас даже когда телефон заблокирован;

, чтобы голосовой помощник слышал вас даже когда телефон заблокирован; включите опцию Слушать Hey Siri.

После этого вам нужно будет пройти голосовую аутентификацию, прочитав пять фраз с экрана. Таким образом, Siri научится распознавать ваши интонации.

После того, как вы настроите Hey Siri, вам станет доступна функция перезагрузки телефона с помощью голоса. Вот что нужно будет сказать:

сначала скажите Hey Siri , чтобы активировать помощника;

, чтобы активировать помощника; когда услышите характерный звук активации Siri, скажите Restart iPhone ;

; далее Siri попросит подтвердить, что вы хотите перезагрузить смартфон, просто скажите Yes.

После этого ваш iPhone будет перезагружен.

Эта функция работает аналогичным образом на iPad, но если вы обновились по крайней мере до iPadOS 16.1.

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