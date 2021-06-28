Как обойти установку Windows 11 без подключения к интернету. Видео

При установке новой операционной системы Windows 11, чтобы обойти обязательное интернет-соединение нужно воспользоваться аккаунтом Microsoft и создать локальную учетную запись.

Как сообщает Neowin, при инсталляции ОС необходимо сочетанием клавиш Alt+F4 закрыть диалоговое окно, после чего произойдет переход на страницу создания локальной учетной записи.

Отметим, что при активации Windows 10 для завершения установки системы можно было выбрать опцию "У меня нет интернета" и создав локальную учетную запись. Но в новой Windows 11 Home такой функции уже нет.

Напомним, что назван простой и легальный способ получить Windows 11.

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