Как обойти установку Windows 11 без подключения к интернету. Видео
При установке новой операционной системы Windows 11, чтобы обойти обязательное интернет-соединение нужно воспользоваться аккаунтом Microsoft и создать локальную учетную запись.
Как сообщает Neowin, при инсталляции ОС необходимо сочетанием клавиш Alt+F4 закрыть диалоговое окно, после чего произойдет переход на страницу создания локальной учетной записи.
Отметим, что при активации Windows 10 для завершения установки системы можно было выбрать опцию "У меня нет интернета" и создав локальную учетную запись. Но в новой Windows 11 Home такой функции уже нет.
Напомним, что назван простой и легальный способ получить Windows 11.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Windows 10 от компании Microsoft нашли баг, который замедлял работу компьютера.
Microsoft предоставила для Windows 10 обновление, которое облегчит первичную настройку ОС.
Microsoft обновила операционную систему Windows 10, где изменила панель задач.
В Windows 10 от Microsoft обнаружили ошибку, которая вызывает так называемый синий "экран смерти" (BSOD).
Microsoft временно отключила в Windows 10 функцию принудительной установки браузером Edge веб-приложений на компьютеры пользователей.
Названы лучшие антивирусы для Windows 10.