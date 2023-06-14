Как бы страны мира выглядели, если бы были младенцами: искусственный интеллект восхитил фото

Искусственный интеллект кого угодно превратит в милого младенца. Так недавно в сети показали, как выглядели бы мировые лидеры, будь сейчас маленькими детьми. Но теперь нейросети попросили показать, как выглядели бы разные страны мира, если бы были младенцами.

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Таким же мир решили представить авторы проекта Planet AI. Они обратились с соответствующим запросом к нейросети Midjourney. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца)

Искусственный интеллект придал малышам типичные национальные черты. Причем сделал это он не только в их облике, но и в одежде. Так некоторые страны-малыши одеты с элементами национальных костюмов или в национальные цвета.

В комментариях пользователи Instagram отметили, что хотели видеть настоящие страны такими, как их художественное отражение. Ведь дети очень невинны, открыты и почти не проявляют враждебность друг к другу, а предпочитают играть вместе. Так же и страны, представленные в подборке, выглядят счастливыми и общительными малышами.

Отметим, что ранее OBOZREVATEL публиковал подборку того, как искусственный интеллект представляет стереотипных мужчин из разных стран мира. Среди них, конечно, есть украинец.

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