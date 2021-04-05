Известный производитель электроники прекратил выпуск смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics закрыла свое подразделение, которое занималось мобильной связью.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе. В корпорации пояснили такой шаг высокой конкуренцией и спадом продаж смартфонов.

"Двигаясь вперед, LG продолжит использовать свой мобильный опыт и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса", – говорится в сообщении.

В компании намерены продолжить работу в сфере электромобилей, умных домов, робототехники и искусственного интеллекта.

Отмечается, что окончательное производство новых смартфонов LG прекратит 31 июля 2021 года. При этом компания будет придерживаться своих обязательств по сервисному обслуживанию и программной поддержке ранее проданных смартфонов. Также у них осталось достаточное количество запчастей, которые могут быть использованы в ремонте телефонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания LG начала разработку сетевой технологии нового поколения 6G.