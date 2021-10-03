iPhone на старых картинах: в сети раскрыли правду о 'путешественниках во времени'

Блогер Дэвид Гэмбл рассказал о старых картинах, на которых люди видят iPhone. Он навел ряд примеров и пояснил, что изображено на самом деле.

На портале Medium блогер раскрыл правду о "путешественниках во времени". Например, на картине 1860 года изображена молодая девушка, которая якобы держит в руках смартфон и смотрит на него. Картину под названием "Ожидаемая" написал австрийский художник Феддинанда Георга Вальдмюллера. Однако вместо iPhoneв в ее руках – молитвенник, а сама девушка идет в церковь.

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На фреске художника Умберто Романо которая называется "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" изображен мужчина, который якобы держит в руках смартфон. На картине показаны события в 1630-х годах в США, а в руках мужчины – зеркало.

Гэмбл пишет, что на картине нидерландского живописца Питера де Хоха в 1670 году тоже нет никакого iPhone. Само название картины раскрывает тайну – "Мужчина передает письмо женщине в вестибюле дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября состоялась презентация Apple, где был показан новый iPhone 13. Всего представили четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Цены на новый iPhone 13 в Украине предположительно будут начинаться от 28 тысяч гривен.

По данным СМИ, Apple выпустит следующий iPhone 14, который будет иметь совершенно новый дизайн. Этому поспособствует обостренная конкуренция с другими производителями смартфонов.