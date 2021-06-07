Apple представила новую платформу iOS 15: что появится в iPhone

Американская корпорация Apple в понедельник, 7 июня, представила обновленную мобильную платформу для своих смартфонов iPhone – iOS 15. Кроме того, появилось новое ПО для компьютеров – macOS Monterey.

Новинки были презентованы на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании Apple (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что заметные изменения претерпел сервис видеозвонков FaceTime. На смартфоне теперь можно будет применять портретный режим для камеры во время заговора, чтобы размыть фон. Также пользователи iPhone смогут запускать режим просмотра в виде сетки.

Видео дня

Компания также проработала звук звонков: запустила пространственное звучание Spatial Audio, решила отдельно выделять голоса собеседников в зависимости от ситуации (это должно подавлять внешний шум). Предполагается, что так разговор будет восприниматься естественнее.

Появилась возможность создавать ссылки на видеозвонок, чтобы поделиться с другими пользователями для их легкого присоединения. Еще новая функция SharePlay позволяет "поделиться" музыкой, видео и даже фильмами во время видеозвонка FaceTime, а также демонстрировать собеседнику свой экран.

В приложении Messages будут доступны новые способы поделиться контентом, (изображениями, музыкой, подкастами, статьями Apple News).

iOS 15 также будет по-другому работать с оповещениями, подключив к этомуискусственный интеллект. К примеру, появятся сводки, которые можно запрограммировать так, чтобы они высвечивались на экране лишь в конкретное время.

Функция Focus позволит организовать уведомления в зависимости от ситуации. Например, в режиме "Работа" будут выводиться только "рабочие" оповещения.

С помощью Live Text пользователи смогут выделять и выбирать текст на изображениях, переводить его, копировать в документы. Распознавать знаки будет ИИ.

В Apple Maps добавят новые детальные карты новых стран, а также детальную карту планеты. В компании отметили, что обновленный навигатор будет полезен не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Публичная бета-версия iOS станет доступна пользователям в следующем месяце. Релиз стабильной версии для простых пользователей появится осенью 2021 года в качестве бесплатного обновления для iPhone 6s и более новых моделей.

Список поддерживаемых устройств выглядит так:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-е поколение)

iPhone SE (2-е поколение)

iPod touch (7-е поколение)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Apple планирует открыть прямое представительство в Киеве уже в 2021 году. При этом у компании есть много вопросов к таможенным правилам.