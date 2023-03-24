Инопланетная жизнь может миллионы лет прятаться на Земле: астробиолог объяснил, где ее искать

Человечество ошибочно занимается поиском инопланетной жизни за пределами нашей Солнечной системы, поскольку она уже может находиться на планете Земля там, где ее никто даже не ищет.

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Такую теорию обнародовал в журнале Cambridge University Press профессор астрономии Токийского университета, астробиолог Томонори Тотани. Он призывает своих коллег начать исследование космической пыли и другого экзопланетного мусора, который мог попасть на Землю вместе с метеоритами и астероидами.

Согласно с рассчетами Тотани, каждый год на Землю может попадать до 100 000 частиц пыли, несущих в себе жизнь.

Он объясняет, что, когда большой астероид врезается в планету, удар может иметь космические последствия. После таких столкновений образуются огромные кратеры, материя из которых разносится не только по всей планете, но и за ее пределы. Таким образом, инопланетная жизнь может оказаться в открытом космосе, а затем перенестись на любую другую планету. В том числе и нашу Землю.

Теоретически, как считает Тотани, окаменевшие микроорганизмы или другие признаки жизни могут сохраняться на таких планетарных обломках и даже выжить в строгих условиях космического пространства. Некоторые из этих обломков могут попасть на поверхность других планет, пригодных для жизни, таких как Земля, где они могут закрепиться – или, возможно, быть исследованы.

Идея астробиолога несколько перекликается с гипотезой панспермии, которая предполагает, что жизнь повсеместна и распространяется по всей галактике от одного планетного тела к другому. Тотани также упоминает эту гипотезу, а также тот факт, что ранее на Земле уже были обнаружены марсианские метеориты.

"Моя работа исследует эту идею, используя имеющиеся данные о разных аспектах этого сценария", – пояснил Тотани.

Ученый признает, что его теория не безгрешна и предполагает выполнение многих условий. Прежде всего, не все обломки экзопланеты могут быть выброшены с достаточной скоростью, чтобы не только избежать гравитации родной планеты, но и не попасть под влияние звезды, являющейся ее хозяином. Поэтому такие обломки должны быть крохотными.

По подсчетам Тотани, фрагменты шириной около одного микрона (одна тысячная миллиметра) были бы достаточно большими, чтобы на них могло разместиться что-то вроде одноклеточного организма. Они также будут достаточно малы, чтобы достичь межзвездных скоростей.

"Расстояния и время могут быть огромными, и оба эти фактора уменьшают вероятность того, что любая екта, содержащая признаки жизни из другого мира, может даже достичь нас. Добавьте к этому количество явлений в космосе, которые могут разрушить небольшие объекты теплом или радиацией, и шансы становятся еще меньше", – отмечает астробиолог.

Однако, расчеты Тотани показывают, что до 100 000 таких кусочков космической пыли могут ежегодно приземляться на Землю. Они могут присутствовать и хорошо сохранены в антарктических льдах или же на морском дне.

Эти образцы, уверен ученый, может быть относительно легко восстановить по сравнению с космической пылью, содержащей доказательства микробной жизни, которые все еще летают в космосе.

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