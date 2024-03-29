Игрушка или устройство для профи: на что способен iPhone 15 Pro спустя полгода после релиза

Линейка смартфонов Pro от Apple позиционируется как профессиональные решения. И модель iPhone 15 Pro уже как полгода находится на рынке. Пришло время оценить, насколько гаджет оправдывает свое звание.

Ключевые нововведения

Среди главных обновлений 15 Pro:

процессор с графикой консольного уровня;

переход на разъем USB-C;

улучшение камеры;

поддержка записи видео в формате LOG;

кнопка Action.

Разберем все аспекты и узнаем, как они влияют на возможности гаджета.

Производительность на высоте

Чипом нового Айфон стал A17 Pro. Его 6-ядерный CPU обеспечивает прирост производительности на 10%, а 6-ядерный GPU - на 20% в графике. Кроме того, GPU iPhone получил поддержку таких технологий, как mesh shading и аппаратное ускорение трассировки лучей, что повысило производительность в играх с реалистичной графикой на 400%.

Объем оперативной памяти вырос до 8 Гб, это положительно сказалось на многозадачности. Можно держать больше приложений открытыми одновременно без потери скорости работы.

Портативная консоль нового поколения

Благодаря новым графическим возможностям чипа A17 Pro на 15 Pro прогнали самые требовательные игры: Death Stranding, Resident Evil Village и ремейк Resident Evil 4. Конечно, опыт мобильного гейминга все равно будет отличаться от ПК или консолей, но сама возможность запустить ААА-проекты на смартфоне выглядит удивительно.

Переходим на USB-C

Одно из самых ожидаемых изменений - отказ от разъема Lightning в пользу универсального USB-C. Это не только упростило зарядку, позволив использовать единый кабель для всех устройств, но и открыло новые возможности.

Так, порт USB-C в Эпл Айфон 15 Про поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с при использовании кабеля USB 3. А еще появилась возможность записывать видео непосредственно на внешние SSD и SD-карты.

Кнопка Action – настраивай как хочешь

Настраиваемая кнопка Action - еще одно интересное нововведение. Ее можно запрограммировать на любое действие. Например, использовать для быстрого запуска видеозаписи или активации Google Assistant. У кнопки большой потенциал для развития. Энтузиасты уже создали несколько сложных ярлыков для запуска целого меню действий.

Камера стала еще лучше

Основной модуль камеры получил более крупный 48 МП сенсор. Это обеспечило существенный прирост в детализации снимков. Заметно улучшилось и качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещенности.

Появилась функция автоматического переключения между обычным фото и портретным режимом. Если в кадре оказывается человек или животное, включается сбор данных о глубине. Итоговый формат можно выбрать уже потом. В телефон Apple установлен телеобъектив с 3X зумом. Он отлично подходит для съемки удаленных объектов.

Снимаем видео как профессионалы

Главное нововведение для видеографов – нативная поддержка записи в формате LOG. Это дает больше возможностей для постобработки и позволяет получить более естественную картинку.

Сторонние приложения открывают доступ к ручным настройкам, включая выдержку, ISO и баланс белого. Единственный момент – для съемки LOG в 4K 60 FPS необходимо использовать внешний накопитель. Но любой видеограф будет только за.

Итоги

15 Pro предлагает ряд интересных улучшений и нововведений. Особенно порадуются владельцы, которые увлекаются фото и видео. Главные козыри модели Эпл - порт USB-C, кнопка Action, поддержка формата LOG. В общем 15 Pro – большой шаг в сторону профессионального применения.