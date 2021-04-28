Hubble показал фото гигантской звезды на грани уничтожения

Космический телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae на грани уничтожения.

Как пишет Science Alert, звезда находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли. Известно, что звезда примерно в 70 раз больше и примерно в один миллион раз ярче нашего Солнца.

Свечение вокруг AG Carinae – это гигантская туманность, расширяющаяся оболочка из газа и пыли, шириной около пяти световых лет. Отметим, что такое же расстояние от нашей планеты до Альфы Центавра, следующей ближайшей звездной системы.

Красное свечение представляет собой светящийся газообразный водород с примесью газообразного азота, а синий свет – материал, представляющий собой сгустки пыли, вытолкнутые из звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL: