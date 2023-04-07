Где дома лучше хранить батарейки: прослужат гораздо дольше

Есть много версий о том, как и где правильно хранить батарейки. Согласно одной из них батарейки следует держать в сухом месте при комнатной температуре. По другой – батарейкам нужна низкая температура, поэтому класть их нужно в холодильник.

Видео дня

Эксперты подтверждают: при слишком высокой температуре батарейки могут быстрее разряжаться. Но есть одно очень важное правило, о котором часто забывают – ни в коем случае нельзя хранить батарейки в местах с повышенной влажностью. Где дома лучше хранить батарейки, чтобы они прослужили дольше, читайте в материале OBOZREVATEL.

Можно ли класть батарейки в холодильник

Батарейки нельзя хранить при температуре ниже +6 °C. Средняя температура в холодильнике обычно +7 °C. Так что, в принципе, температура более или менее подходящая. Но проблема не в этом.

В холодильнике слишком влажно. Там часто образуется конденсат. Это быстро приведет к тому, что батарейки просто начнут ржаветь. Помните: место хранения аккумуляторов должно быть не только прохладным, но и обязательно сухим.

Единственное условие, при котором можно хранить батарейки в холодильнике – это положить их в специальный водо- и паронепроницаемый пакет или коробку. Еще один спорный вопрос: стоит ли вообще класть батарейки рядом с едой?

Какой должна быть оптимальная температура

Под воздействием слишком высоких температур батарейки быстро разряжаются. Эксперты Panasonic пишут на сайте, что "жара наносит больший вред, чем холод, особенно если речь идет о длительной перспективе".

Приобретая батарейки, можно хранить их в упаковке в шкафу или в ящике – главное, чтобы место было сухим и на аккумуляторы не попадали прямые солнечные лучи.

Производители говорят, что оптимально хранить батарейки при комнатной температуре и выбрать место, где будет на несколько градусов прохладнее.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как понять, что батарею смартфона нужно менять.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.