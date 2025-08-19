УкраїнськаУКР
Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

Мария Шевчук
События
1 минута
33
Технологическая компания Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, которая состоится 26–28 сентября на стадионе "Арена Львов". Партнерство усиливает вовлеченность компании в развитие украинской IT-экосистемы и поддержку технологического сообщества.

В этом году IT Arena ожидает более 6000 участников из 30 стран и будет работать сразу на пяти сценах – Business, Technology, Product, Startup и, впервые, Defense, посвященной оборонным технологиям. В программе – Startup Competition с призовым фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-решений и около 50 митапов в финальный день. Среди заявленных спикеров – Михаил Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мишо, Йонатан Левин и другие.

"IT Arena – очень качественная площадка, где украинские компании могут показать себя миру, получить импульс для дальнейшего развития. Для Favbet Tech это партнерство является продолжением наших усилий по поддержке украинского IT-комьюнити и развитию АI-экспертизы", – прокомментировал Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

В течение 2024–2025 годов Favbet Tech системно поддерживает отраслевые события и объединения: компания – генеральный партнер и соинициатор AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, партнер серий CEO Talks и ежеквартальных встреч Diia.City Union, официальный партнер Forbes AI Day 2025 в Киеве.

Favbet Tech – украинская продуктовая IT-компания, которая разрабатывает высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. По итогам 2025 года компания включена в рейтинг ТОП-50 IT-компаний Украины от DOU.