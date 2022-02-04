От соцсети для студентов до метавселенной: 10 неожиданных фактов о Facebook

В пятницу, 4 февраля исполняется 18 лет со дня, когда была основана социальная сеть Facebook. В этот день в 2004 году сайт заработал по адресу thefacebook.com; поначалу он был доступен только для студентов Гарварда, где учился основатель соцсети Марк Цукерберг.

Позже доступ к сайту получили студенты остальных университетов США и Канады, а летом 2004 года была основана компания Facebook. В сентябре 2006 года сайт стал доступным для всех желающих, кому исполнилось 13 лет и у кого имелся действительный адрес электронной почты. Ко дню рождения Facebook OBOZREVATEL подготовил подборку интересных фактов о соцсети.

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1. В 2007 году Марк Цукерберг был признан самым молодым миллиардером в мире. На тот момент ему было 23 года. Сегодня его состояние превышает 100 миллиардов долларов.

2. Цукерберг так и не окончил Гарвард, хотя часто представлялся выпускником этого университета.

3. Близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, выпускники Гарварда, вскоре после запуска соцсети заявили, что Цукерберг должен был помочь им с созданием Facebook, но вместо этого украл идею. Они подали в суд, но обошлось без разбирательства – Цукерберг передал братьям акции компании на 300 миллионов долларов.

4. В 2012 году в Facebook насчитывался уже один миллиард зарегистрированных пользователей. В 2017 году – два миллиарда. На сегодняшний день в соцсети зарегистрированы около 3 миллиардов аккаунтов.

5. В апреле 2012 года компания Facebook приобрела Instagram за 1 миллиард долларов, а осенью 2014 года – мессенджер WhatsApp за 22 миллиарда долларов.

6. В 2014 году в Принстонском университете опубликовали исследование, которое прогнозировало потерю соцсетью Facebook 80% пользователей к 2017 году. В соцсети же в ответ подсчитали, что к 2021 году в Принстонском университете не останется ни одного студента.

7. Самый громки скандал вокруг соцсети Facebook вспыхнул в марте 2018 года. Тогда оказалось, что компания Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей через свое приложение в Facebook, а затем использовала их для политической рекламы во время президентской кампании в США и референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году.

8. За время существования Facebook соцсеть пытались купить компании Microsoft, Yahoo и Google. Цукерберг был не против, но всякий раз называл такую цену, что покупатели резко меняли свои планы.

9. В 2012 году Цукерберг рассказал, что выбрал именно синий основным цветом для своей соцсети, поскольку является дальтоником и синий видит лучше других цветов.

10. Осенью 2021 года компания Facebook сменила название на Meta. Это слово в переводе с греческого обозначает "после" или же "за пределами". Сам Марк Цукерберг заявил, что создает метавселенную – цифровой мир, который позволяет перемещаться между устройствами и общаться в виртуальной среде.

Как сообщал OBOZREVATEL, акции компании Meta обвалились более, чем на 20%. Кроме того, в Facebook впервые за его 18-летнюю историю зафиксировали снижение числа ежедневных пользователей.