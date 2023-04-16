Это хребет или антенны? Астробиолог показала самый причудливый камень за 20 лет изучения Марса

Марсоход NASA Curiosity сфотографировал на поверхности красной планеты причудливые камни, из которых выступают странные структуры, похожие на кости или антенны. Снимок был сделан в марсианский день Sol 3786 (1 апреля), но он вовсе не является научной шуткой.

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О причудливой структуре на поверхности далекой планеты написала на своей странице в Twitter астробиолог, директор Центра Карла Сагана по изучению жизни во Вселенной Натали А. Каброл. Она отметила, что никогда не видела ничего подобного за долгие годы изучения красной планеты.

"За 20 лет изучения Марса это самый причудливый камень, который я когда-либо видела. Не могу дождаться, когда получу его микроскопическое изображение", – написала Каброл.

Она добавила, что фотография была сделана в кратере Гейла и является частью панорамного снимка, состоящего из большого количества фото. Кратер Гейла – это, вероятно, высохшее озеро диаметром 154 км, возраст которого оценивается примерно в 3,5-3,8 миллиарда лет.

На фото видно, что из камня торчат причудливые костообразные структуры, примерно одинаковой высоты. Расстояние между "костями" также достаточно симметрично, что делает находку еще интереснее.

Однако Каброл предостерегает от конспирологических теорий, отвечая на вопрос о том, изображены ли на фото кости или даже скелет доисторического существа.

"Остатки ряби после большого количества эрозий... Потрясающий эффект, однако", – уточнила она.

Другие пользователи Twitter в комментариях к записи Каброл также начали делать предположения, что именно они увидели. Сторонники теорий заговоров и мистического говорили об антеннах, остатках арматурной сетки, хребте древней марсианской рыбы или даже змеи/дракона. Другие же склонялись к тому, что речь идет о природном процессе, который, вероятно, человечество еще не видело на Земле.

"Итак, скорее всего, это не хребет марсианской змеи, а... Я еще не видел такого на Земле. Возможно, это просто "низкая и медленная" механика эрозии? Как бы то ни было, это похоже на геологию, которая нам не знакома", – отметил пользователь Agent NaN.

Профессор геологии Кристи Роу вообще предположила, что дело в технической ошибке.

"Это выглядит как сочетание теней и ошибка фотографической сшивки", – написала она.

Пользователь Эндрю Барон также предположил, что речь может идти о магме.

"Возможно, они образовались из магмы, которая нашла путь вверх через трещин в толстой коре, а затем сформировалась во время быстрого охлаждения", – написал он.

Пользователь Twitter Мартин Вайль предположил: "Думаю, это ветер. Если он будет дуть над сыпучим песком в течение достаточно большого количества эонов, то в конце концов может возникнуть любая известная нам геометрическая форма. Нужно только набраться терпения".

Что касается ветровых эрозий, то следует упомянуть, что и на Земле ветер может создавать очень причудливые фигуры из песка, как известные "песчаные щахи" (смотрите фото здесь)

В то же время пользователь Лиам Ганн отказался верить в естественное объяснение, отметив, что "я с радостью верю, что это спина окаменевшего марсианского дракона, свернувшегося калачиком в своем последнем приюте".

Посмотрите также полную панораму из кратера Гейла, на которой был обнаружен причудливый камень:

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