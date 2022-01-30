Удивительные 'песчаные шахматы' появились на побережье США: как они образовались

На пляже у озера Мичиган, в американском городе Сент-Джозеф, образовались загадочные песчаные скульптуры. Это поразительное чудо природы привлекло внимание фотографов и пользователей соцсетей, которые тут же назвали их "песчаными шахматами".

Откуда взялись столь причудливые формы, и почему они так быстро исчезли, рассказало издание Live Science. Оказалось, что эти природные скульптуры называют худу и они могут иметь разную высоту, от 8 до 51 см, рассказала фотограф Терри Эббот. Она была одной из тех, кого привлекли эти необычные песчаные столбы.

По словам физика и руководителя Института Ван дер Ваальса-Зеемана в Амстердамском университете Даниэля Бонна, образованию таких необычных скульптур могла помочь морозная зима в Мичигане.

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Он пояснил, что на песке есть влажные участки, которые замерзают при холодной температуре. Когда сильный ветер, несущий песок, продувает эти замерзшие участки, песчинки налипают на эти места, заставляя их расти. Впоследствии эти области начинают напоминать причудливый песчаный замок в форме цилиндра.

Однако с другой стороны, как подчеркнул ученый, сильные потоки ветра вымывают песок из этих столбов, что приводит к образованию дыр и делает цилиндр асимметричным.

Другой фотограф Джошуа Новицки, тоже натолкнувшийся на эти "шахматы" из песка, рассказал о своих наблюдениях за этим необычным природным явлением. Оказалось, что эти столбы могут образовываться не только зимой, но и в любое время года. Главным условием являются специфические погодные условия – мокрый песок и постоянный ветер в течение нескольких дней. Но в морозную погоду эти скульптуры вырастают гораздо выше.

Фотограф отметил, что нынешние образования одни из самых высоких, которые он видел и достигали 38 см высотой. Ему удалось зафиксировать шесть групп этих скульптур, любая из которых насчитывала 30 и более песочных образований.

Продолжительность этого необычного явления довольно коротка – их быстро размывает сильный ветер, а при повышении температуры выше нуля – они просто рассыпаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании фотографу удалось снять редкое погодное явление – белую радугу, которую также называют туманной.