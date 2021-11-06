Дія не будет работать в ночь на 7 ноября: названа причина

Сервис Дія временно не будет работать в ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября. Это связано с переездом в новый датацентр для увеличения мощности.

Дія будет недоступна с полуночи до 7:00 воскресенья, заказать какие-либо услуги и документы будет невозможно. Об этом сообщили в Telegram-канале Дії.

При этом воспользоваться COVID-сертификатами можно будет все это время, при условии, что вы получили его в приложении раньше. Также можно загрузить документ на телефон или распечатать.

"Если получили COVID-сертификат в приложении ранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот период", – говорится в сообщении.

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В то же время, у украинцев будет возможность получить свои сертификаты о вакцинации в данный период времени, но только на портале Дія.

Кроме того, всю ночь во всех аэропортах Украины будут работать представители команды поддержки Дії. Они помогут всем гражданам получить свои COVID-сертификаты, необходимые для вылета за границу.

"Заранее воспользуйтесь услугами и получите COVID-сертификат в Дії", – посоветовали украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в работе государственного сервиса Дія 2 ноября наблюдался сбой. Пользователи не могли авторизоваться в приложении.