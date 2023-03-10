Что категорически нельзя делать, если телефон упал в воду: три главных табу

Неприятности иногда случаются, и от внезапных действий или неосторожных движений смартфон может неожиданно упасть в воду. Пытаясь как можно быстрее избавить гаджет от лишней влаги, некоторые начинают сушить его феном или кладут в банку с крупой, чтобы рис или гречка впитали воду.

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Но таким образом можно только навредить смартфону. Что категорически нельзя делать, если телефон упал в воду, разбирался OBOZREVATEL.

Как нельзя сушить смартфон

Чтобы предотвратить серьезное повреждение устройства, ни в коем случае нельзя включать его, только вытащив из воды. Это может вызвать короткое замыкание или перегрев. После этого телефон вообще может перестать работать.

Также категорически запрещается:

Сушить смартфон феном или ласти его на батарею Дуть внутрь смартфона Трясти его, пытаясь удалить лишнюю влагу

Тряска, кстати, может привести к тому, что капли воды будут забиваться в труднодоступные места. Горячий воздух может повредить некоторые чувствительные элементы гаджета.

Не разбирайте смартфон самостоятельно, чтобы тряпкой вытереть воду. Вы можете сделать только хуже.

Что советуют эксперты

Эксперты советуют, вынув смартфон из воды, немедленно выключить его и вынуть батарею, если есть такая возможность.

Также следует взять полотенца или салфетки, обернуть ими телефон и оставить его высыхать естественным путем.

Как вариант, можно взять силикагелевые мешочки, хорошо впитывающие влагу.

Если ваш смартфон после высыхания перестал включаться, как можно скорее отнесите его в сервисный центр. Чем меньше времени пройдет, тем лучше.

При выборе гаджета обратите внимание на характеристики IP67 или IP68. IP67 означает, что телефон защищен в случае краткосрочного погружения в воду. IP68 – более высокий уровень защиты, есть шанс, что телефон "выживет" и после продолжительного контакта с водой.

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