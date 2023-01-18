Что делать, если смартфон не заряжается: самый простой способ решить проблему

Соцсети и бесконечный новостной поток превратили людей в зависимых от своих гаджетов, так что когда ваш смартфон или планшет неожиданно разряжается, это тот еще стресс. Но еще больший стресс – представить, что ваш гаджет не желает подзаряжаться, несмотря на то, что вы подключили его к электропитанию.

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OBOZREVATEL советует не поддаваться панике и не бежать покупать новый гаджет или зарядное устройство, ведь решить проблему может быть совсем просто.

Почему порт для зарядки "ломается"

Какими бы осторожными вы ни были со своим смартфоном, но ничего поделать против пыли вы не способны. Когда ваш смартфон лежит в вашем кармане или сумочке, он контактирует с пылью, микрочастицами грязи, которые могут забиваться в "самые удобные места" – динамики и порт для зарядки.

А поскольку это не критическая проблема, мы не учитываем всю эту пыль и грязь, пока она действительно не станет мешать нам пользоваться смартфоном: в частности, динамики могут начать звучать не так чисто, как раньше, а порт для зарядки гаджета вообще может перестать работать. И хуже всего, что смартфон вам об этом ничего не скажет, так что вы будете видеть не заряжающийся телефон и не понимать, что происходит.

Как почистить порт для зарядки

Для того, чтобы починить порт, не нужно будет тратить ни копейки. Основное условие – осторожность! И порт Lightning, используемый в iPhone, и USB-C, используемый в гаджетах Android, имеют чувствительные контакты, чистить которые нужно нежно.

Лучшим помощником в очищении порта будет обычная деревянная зубочистка. Можно использовать что-то вроде иглы, но с ней надо быть очень осторожными.

Для очистки порта вставьте в него зубочистку и осторожно перемещая, соберите все, что могло накопиться внутри.

С портами USB-C следует быть особенно осторожными, поскольку они имеют дополнительную часть посередине. Ни в коем случае нельзя применять силу по отношению к ней, пытаясь почистить порт.

Вероятно, процесс очищения придется провести несколько раз.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему смартфон может медленно заряжаться.