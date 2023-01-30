Чем опасна для смартфона быстрая зарядка и что делать, чтобы не 'убить' батарею

Когда ждешь скорого отключения света, логично воспользоваться функцией быстрой зарядки смартфона, чтобы накопить как можно больше энергии. Но эксперты говорят, что частое и неправильное ее использование может нанести значительный ущерб устройству. Поэтому важно знать, как правильно пользоваться быстрой зарядкой, чтобы обезопасить свой смартфон.

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OBOZREVATEL разбирался с нюансами этой полезной функции. И рассказывает, как пользоваться ею безопасно.

Что такое быстрая зарядка?

Чтобы обеспечить ускоренную зарядку аккумулятора, производители ввели новую технологию, которая заключается в подключении смартфона к источнику питания с большей силой тока. По такому же принципу мы сильнее открываем кран, чтобы побыстрее набрать воды. В случае этой функции характеристики подключения составляют 20 В и 5 А. При стандартной зарядке эти показатели примерно вдвое ниже.

В современных смартфонах этот процесс регулируется специальным протоколом, позволяющим вовремя отключить устройство от питания. Он также определяет, как сильно разряжена батарея и рассчитывает оптимальные характеристики тока для ее наполнения. Происходит это по следующему алгоритму:

контроллер питания подключается к блоку питания и получает все необходимые параметры;

на основе этих данных определяется оптимальная мощность и сила тока;

когда батарея заполняется на 50-70% автоматика переходит в более медленный режим заряжания и переключает ее в режим дозарядки.

Может ли это нанести урон смартфону?

Если быстрая зарядка происходит регулярно и без этих ограничений, это ускоряет процесс износа батареи. Поэтому важно избегать использования посторонних аксессуаров для ускоренной зарядки гаджета – они могут не быть оснащены необходимыми функциями, и это может привести к проблемам с батареей в будущем.

Кроме того, оригинальное зарядное устройство хранит батарею от перегрева в режиме быстрой зарядки. Это тоже продлевает срок службы.

Еще одна, и пожалуй главная, проблема заключается в том, что не существует унифицированного протокола быстрой зарядки – каждый производитель пытается создать свой собственный стандарт. Соответственно, вы не можете быть уверены, что приобретаемое отдельно зарядное устройство с функцией quick charge будет совместимым именно с вашей моделью. В таком случае вы рискуете повредить батарею смартфона.

Так безопасно ли пользоваться быстрой зарядкой?

Да, при условии, если вы используете оригинальное или фирменное зарядное устройство. В таком случае вы можете быть уверены, что быстрая зарядка идет по безопасному протоколу и вашей батарее ничего не угрожает. В противном случае вам лучше воспользоваться повербанком или позаботиться о заряжании своего гаджета заранее.

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