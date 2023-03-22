Астронавтам на Марсе предложили жить в домах из картофеля и соли: в чем секрет

Запланированная на будущие годы колонизация Марса нуждается в новых строительных материалах, ведь астронавтам нужно будет где-то укрываться от неблагоприятных условий Красной планеты. И учёные разработали новый тип такого материала, который назвали "космическим бетоном". Его особенность в том, что вместе с марсианской пылью он содержит такие необычные составляющие, как картофельный крахмал и соль.

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Как пишет издание Futurism, космический бетон прочнее обычного земного. И он вдвое превзошел показатели предыдущего материала на основе крови и мочи, разработанной той же командой исследователей Манчестерского университета.

Строить постройки на Марсе будет достаточно сложно из-за того, что для этого на планету придется доставить очень много оборудования и материалов. Поэтому ученые решили поразмышлять над тем, как создать материалы из того, что уже есть на Марсе. Чтобы создать StarCrete, они смешали искусственную марсианскую пыль с земным картофельным крахмалом и добавили к нему немного соли. То, что получилось, превышает показатели обычного бетона примерно вдвое.

По задумке разработчиков, марсианскую пыль будет легко собрать на месте, а крахмал добыть из картофеля, который можно будет выращивать прямо на Марсе. Основная часть корнеплода будет применяться для питания, а очистки и остатки можно использовать для нужд строительства.

Ранее эта же группа замешивала искусственную марсианскую пыль с человеческими кровью и мочой. Полученный материал тоже оказался прочнее обычного бетона, но проблема с его изготовлением заключалась в том, что для этого понадобилось бы много крови. И если мочу в достаточном количестве на Марсе еще можно было бы добыть, то с этой составляющей возникли большие проблемы. Поэтому исследователи двинулись дальше и новая версия превзошла все их надежды.

По расчетам ученых, из 25 килограммов дегидратированного картофеля, доставленного на Марс, можно будет получить столько крахмала, что из него получится 500 кг материала StarCrete, чего хватит на 210 кг кирпича из него. "Мы изменили подход к разработке этого космического бетона, поскольку, скорее всего, колонисты на Марсе не захотят жить в домах, построенных из мочи и крови", — рассказал участник исследований Манчестерского университета Алед Робертс.

Также, по мнению разработчиков, их идею можно использовать и в земных условиях для создания более экологичной альтернативы традиционному бетону. Сейчас выработка этого материала производит до 8% всех выбросов парниковых газов в атмосферу.

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