"Невинных украинцев убивают": как хакеры Anonymous пытаются "взломать" Путина

Коллектив хакеров Anonymous начал кибератаки в России после того, как объявил кибервойну президенту страны Владимиру Путину в ответ на вторжение в Украину. Одной из самых удачных считается взлом российской телесети.

Взлом был зафиксирован в коротком видеоролике. Он быстро набрал миллионы просмотров (чтобы увидеть ролик, доскрольте до конца новости). Этот трюк имеет все признаки работы Anonymous. Но как и многие другие кибератаки группы, проверить авторство этого взлома чрезвычайно трудно, сообщается в материале CNN.

Но одно из подразделений хакеров Anonymous взяло на себя ответственность за слом телеэфира на 12 минут.

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Свои действия хакеры объясняют тем, что безобидных украинцев убивают. "Мы усилим атаки на Кремль, если ничего не будет сделано для восстановления мира в Украине", – сказали они.

Anonymous утверждает, что они также взломали российские веб-сайты и похитили официальные данные, но Лиза Форте, партнер компании по кибербезопасности Red Goat, говорит, что большинство этих атак до сих пор были "достаточно элементарными".

Хакеры в основном используют DDoS-атаки, когда сервер переполнен потоком запросов, сказала она. Они относительно просты в исполнении и лишь временно отключают веб-сайты в автономном режиме.

Но телевизионный хак невероятно креативный. И я считаю, что это очень трудно сделать", – признала она.

Пока атаки вызывают небольшие нарушения и смущение, но кибер-эксперты все больше озабочены волной хактивизма после вторжения России в Украину.

Они озабочены тем, что хакер может случайно взломать компьютерную сеть больницы или прервать важные коммуникационные каналы.

"Я никогда не видела ничего подобного. Эти атаки действительно несут риски – могут привести к эскалации, или кто-то может случайно нанести реальный ущерб критической сфере жизни гражданского населения", – заявила Эмили Тейлор из журнала Cyber ​​Policy Journal.

Роман, украинский технологический предприниматель, возглавляющий хакерскую группу под названием Stand for Ukraine, не имел никаких связей с организацией Anonymous, пока Россия не вторглась в его страну.

Но когда он и его команда ненадолго взломали сайт российского государственного информационного агентства ТАСС, разместив антипутинский плакат, они также добавили логотип Anonymous.

Роман работает из своей квартиры в Киеве, координируя действия своей команды, когда они создают веб-сайты, приложения для Android и телеграмм-ботов, чтобы помочь Украине в военных действиях, а также сломать намерения россиян.

"Я готов взять автомат для защиты Украины, но сейчас мои навыки лучше использовать за компьютером. Поэтому я здесь, в своем доме, со своими двумя ноутбуками, координирую это сопротивление ІТ", – отметил Роман.

Другая группа, объединившаяся с Anonymous – польская хакерская команда под названием Squad 303 (Отряд 303).

"Мы постоянно работаем вместе с Anonymous, и теперь я считаю себя членом движения Anonymous", – говорит участник группы, использующий имя пилота Второй мировой войны Яна Зумбаха как свой никнейм.

Squad 303 создали сайт, который позволяет гражданам отправлять текстовые сообщения на случайные российские номера телефонов, рассказывая им правду о войне. Они утверждают, что способствовали отправке более 20 миллионов SMS и сообщений в WhatsApp.

Соответствующие группы в России также совершают нападения на Украину, но в меньших масштабах. С января 2022 года было три больших волны скоординированных DDoS-атак против Украины, а также три инцидента более серьезных атак, которые удалили данные на нескольких украинских компьютерных системах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 28 февраля Anonymous атаковали сайты банков и госструктур Беларуси. Так они показали, что теперь цель – не только российские, но и белорусские ресурсы.

Кроме того, они обещали "работать" лично против президента РФ Владимира Путина, чтобы показать миру, кто он на самом деле.

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