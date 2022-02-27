Аналог AirPods сможет узнавать владельца по ушам: детали нового патента Apple

Наушники AirPods (или новая пока неизвестная модель) от Apple решили "научить" проверять личность пользователя по внутренней части его уха, что может предотвратить их использование ворами. Соответствующий патент компания зарегистрировала 27 января.

Отмечается, что технический гигант запатентовал в Управлении по патентам и товарным знакам США внутриушное биометрическое устройство, использующее ультразвуковые сигналы, отраженные от стенок слухового прохода пользователя. Об этом сообщается в блоге Patently Apple.

Название AirPods не фигурирует в документе, однако именно этому продукту (возможно, под другим именем) приписывают новую функцию. Такая технология предотвратит использование утерянных наушников кем-либо, кроме владельца, в случае их утери или кражи.

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Уточняется, что этот патент "в целом относится к идентификации пользователя и, в частности, к идентификации пользователя с помощью наушников". Apple признает, что беспроводные наушники, которые подключаются к смартфону человека, обычно позволяют использовать их посторонним лицам.

"Обычные системы не учитывают, разрешено ли пользователю в наушниках взаимодействовать с личными функциями устройства, такими как получение сообщений от устройства. В результате традиционные системы могут подвергаться риску раскрытия личной информации со связанного устройства неавторизованным владельцам соответствующих наушников", – говорится в патенте.

Если технология выйдет на рынок, устройство будет излучать ультразвуковые звуковые волны, которые находятся за пределами диапазона человеческого слуха.

Отмечается, что в качестве альтернативы использованию ультразвуковых волн Apple может создать наушники, которые определяют человека по походке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. Еще в ноябре был заключен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим компанией.