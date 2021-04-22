Аналитик рассказал о новом бизнесе Apple на миллиард долларов

Компания Apple показала брелок для поиска вещей AirTag, который может стать новым бизнесом, который принесет миллиардную прибыль.

Об этом рассказал аналитик Тим Баярин, пишет Forbes. Он пояснил, что поисковый маячок позволяет пользователям отслеживать и находить их через приложение Find My.

По его словам, у Apple сегодня более 1 миллиарда устройств, на которых уже установлено приложение Find My. Поэтому, когда человек покупает AirTag, он просто подключает его к существующему приложению, и AirTag готов к работе.

"Приложение Find My – одно из наиболее часто используемых приложений на любом устройстве Mac или iOS. Действительно, моя жена использует это приложение на своих Apple Watch не реже двух раз в день, чтобы найти свой iPhone, который она постоянно теряет", – рассказал Баярин.

Аналитик сказал, что особенность AirTags заключается в том, что в них используется батарейка типа "таблетка", поэтому ее можно легко заменить при потере питания. Этих батареек в AirTag хватает примерно на год.

"Если бы Apple продала 35 миллионов AirTags в первый год, это принесло бы чуть более 1 миллиарда долларов дохода. Учитывая, что у Apple более 1 миллиарда устройств, на которых уже установлено приложение Find My, вполне вероятно, что продажа 35 миллионов AirTags в первый год станет достижимой", – предположил он.

Добавим, что трекер поступит в продажу 30 апреля и будет стоить 29 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля компания Apple представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, моноблоки iMac, брелок для поиска вещей AirTag и другие новинки.