Apple представил новинки: фиолетовый iPhone 12, брелок AirTag и цветные iMac. Фото и видео презентации
Американская компания Apple во вторник, 20 апреля, представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, моноблоки iMac, брелок для поиска вещей AirTag и другие новинки.
Трансляцию презентации запустили на YouTube-канале компании. Отметим, что обычно Apple презентует новые гаджеты в марте, но в этом году мероприятие решили перенести на апрель.
Онлайн-трансляция:Ультратонкий iMac в ярких цветах
Обновленный компьютер iMac решили сделать более легким и тонким, с чипом Apple Silicon и корпусом в шести ярких цветах. В Apple заявили, что новый iMac был разработан с нуля для процессора M1.
Дисплей iMac с M1 – 24 дюйма. Ожидается, что с новым процессором компьютер будет вдвое быстрее, чем прошлая 21,5-дюймовая модель.
Компания установила на компьютеры фронтальную камеру на 1080p, шесть динамиков с пространственным аудио, 4 порта USB-C, два из них с поддержкой Thunderbolt.
Представлена также клавиатура Magic Keyboard с Touch ID.
Предзаказы iMac с M1 начнутся с 30 апреля, а продажи – с середины мая. Минимальная цена – $1499.
Метка-трекер AirTag должна стать дополнением к уже существующему приложению "Локатор" или Apple Find My iPhone.
Этот гаджет как брелок можно прикрепить к вещам, синхронизировать AirTag со смартфоном и отслеживать геолокацию предметов. Приложение укажет направление движения для того, чтобы найти AirTag.
Заявляется, что информация, полученная с помощью таких брелков, будет полностью конфиденциальной: храниться только на iPhone владельца и не передаваться даже Apple.
Трекер поступит в продажу 30 апреля и будет стоить $29.
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