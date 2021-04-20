Apple представил новинки: фиолетовый iPhone 12, брелок AirTag и цветные iMac. Фото и видео презентации

Американская компания Apple во вторник, 20 апреля, представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, моноблоки iMac, брелок для поиска вещей AirTag и другие новинки.

Трансляцию презентации запустили на YouTube-канале компании. Отметим, что обычно Apple презентует новые гаджеты в марте, но в этом году мероприятие решили перенести на апрель.

Онлайн-трансляция:

Обновленный компьютер iMac решили сделать более легким и тонким, с чипом Apple Silicon и корпусом в шести ярких цветах. В Apple заявили, что новый iMac был разработан с нуля для процессора M1.

Дисплей iMac с M1 – 24 дюйма. Ожидается, что с новым процессором компьютер будет вдвое быстрее, чем прошлая 21,5-дюймовая модель.

Компания установила на компьютеры фронтальную камеру на 1080p, шесть динамиков с пространственным аудио, 4 порта USB-C, два из них с поддержкой Thunderbolt.

Представлена также клавиатура Magic Keyboard с Touch ID.

Предзаказы iMac с M1 начнутся с 30 апреля, а продажи – с середины мая. Минимальная цена – $1499.

Метка-трекер AirTag должна стать дополнением к уже существующему приложению "Локатор" или Apple Find My iPhone.

Этот гаджет как брелок можно прикрепить к вещам, синхронизировать AirTag со смартфоном и отслеживать геолокацию предметов. Приложение укажет направление движения для того, чтобы найти AirTag.

Заявляется, что информация, полученная с помощью таких брелков, будет полностью конфиденциальной: храниться только на iPhone владельца и не передаваться даже Apple.

Трекер поступит в продажу 30 апреля и будет стоить $29.

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