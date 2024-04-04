В деле с международной федерацией, которая издевалась над Украиной, вернула РФ, и которую выкинули из мирового спорта, случился новый поворот

Международная боксерская ассоциация (IBA) выразила свое несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил ее апелляцию на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК). В июне МОК по итогам голосования объявил о лишении признания IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев.

В организации заявили, что достигли значительного прогресса во всех сферах, упомянутых в пресс-релизе CAS.

Среди ключевых направлений отмечаются следующие:

IBA очистила свой резерв официальных лиц соревнований и установила процедуры проверки всех участников операций на игровом поле, включая международных технических официальных лиц, а также рефери и судей.

IBA списала многомиллионные долги и стала финансово устойчивой и полностью независимой от олимпийских доходов как за счет доходов от мероприятий, так и от спонсоров.

IBA полностью поменяла весь персонал с самого верха и во всей организации, в отличие от тех членов, которые покинули IBA, чтобы перейти дорогу прямо через парадную дверь офисов МОК.

IBA считает, что игнорирование последних двух улучшений предполагает предвзятое мнение и собирается тщательно проанализировать заключение своими экспертами по правовым вопросам, чтобы решить, будет ли подана еще одна апелляция, но уже в Федеральный трибунал Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах. В середине июня IBA подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и попросила суд приостановить действие рекомендаций МОК до вынесения окончательного вердикта суда. 2 апреля CAS отклонил апелляцию IBA на решение

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!