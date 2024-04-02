Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации, говорится в релизе CAS. В июне МОК по итогам голосования объявил о лишении признания IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах. В середине июня IBA подала апелляцию в CAS на это решение и попросила суд приостановить действие рекомендаций МОК до вынесения окончательного вердикта суда.

В решении CAS отмечается, что IBA не соответствует условиям, установленным МОК для признания организации.

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"Комиссия CAS пришла к выводу, что эти три элемента оправдывали решение сессии МОК об отзыве признания IBA, и подчеркнула, что право МОК контролировать обстоятельства и условия, на которых оно предоставляет признание, перевешивает личные права IBA", – говорится в релизе CAS.

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

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