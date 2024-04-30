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В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
5,5 т.
В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев 'кон*енными п***расами', случился 'неожиданный' поворот

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова удалила свой аккаунт в Instagram после того, как оскорбила жителей Днепра. 21-летняя спортсменка у себя в сторис выложила видео (ссылка 18+) где назвала украинцев "конченными п*дарасами".

Алсу является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-1996 и депутата от фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой.

В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот
В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

"П*дарасы вы конченные. Вам от России еще такой п*зды прилетит. Вы, сука, не очухаетесь, бл**ь. Вы будете рылом своим здесь дерьмо подметать. Поэтому сидите молча. Вас еще никто не вы*бал, вас из маршрутки никто не выкинули на трассе. Вы сидите дома едите сало с колбасой? Во сидите и жрите, нах*й", – говорит на видео Алейникова.

В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

После дикого скандала, который разгорелся в социальных сетях, Алсу пришлось оттуда спасаться бегством. Не выдержав хейта в свой адрес девушка "неожиданно" сделала свой аккаунт недоступным для всех.

В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

При попытке зайти по линку, открывается сообщение "На жаль, ця сторінка недоступна".

В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

Стоит отметить, что кроме спорта Алсу Алейникова увлекается модельным бизнесом.

В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот
В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев "кон*енными п***расами", случился "неожиданный" поворот

Еще в одном видео днепрянка признается, что собирается полететь в Дубай, где "пить кокос, будет ходить по магазинам и будет прекрасно чувствовать себя", пока они [украинцы - ред.] "будут сидеть в войне и прятаться в подвалах".

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