В деле чемпионки Украины, которая назвала украинцев 'кон*енными п***расами', случился 'неожиданный' поворот

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова удалила свой аккаунт в Instagram после того, как оскорбила жителей Днепра. 21-летняя спортсменка у себя в сторис выложила видео (ссылка 18+) где назвала украинцев "конченными п*дарасами".

Алсу является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-1996 и депутата от фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой.

"П*дарасы вы конченные. Вам от России еще такой п*зды прилетит. Вы, сука, не очухаетесь, бл**ь. Вы будете рылом своим здесь дерьмо подметать. Поэтому сидите молча. Вас еще никто не вы*бал, вас из маршрутки никто не выкинули на трассе. Вы сидите дома едите сало с колбасой? Во сидите и жрите, нах*й", – говорит на видео Алейникова.

После дикого скандала, который разгорелся в социальных сетях, Алсу пришлось оттуда спасаться бегством. Не выдержав хейта в свой адрес девушка "неожиданно" сделала свой аккаунт недоступным для всех.

При попытке зайти по линку, открывается сообщение "На жаль, ця сторінка недоступна".

Стоит отметить, что кроме спорта Алсу Алейникова увлекается модельным бизнесом.

Еще в одном видео днепрянка признается, что собирается полететь в Дубай, где "пить кокос, будет ходить по магазинам и будет прекрасно чувствовать себя", пока они [украинцы - ред.] "будут сидеть в войне и прятаться в подвалах".

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