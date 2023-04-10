The Mirror назвала донецкий 'Шахтер' ангелом милосердия: клуб помогает раненым бойцам и детям

Британская The Mirror посвятила обширный текст украинскому футбольному клубу "Шахтер". Журналисты рассказали о его роли в реабилитации тяжелораненых героев-защитников Украины, помощи потерявшим родителей детям и проукраинскую позицию менеджмента дончан.

Видео дня

"Вынужден бежать из своей "Донбасс Арены" и играть домашние игры за более 720 км в Киеве – не говоря уже о "домашних" играх Лиги Чемпионов в "изгнании" в Польше, донецкий "Шахтер" стал ангелом милосердия в раненой битвами Украине", – отмечается в статье.

Журналисты рассказали о том, что игроки выделяли часть своей зарплаты на финансирование серьезной операции за границей для тяжелораненых военнослужащих.

Кроме того, "Шахтер" фактически стал агентством помощи, находя новые семьи для детей, оставшихся сиротами в результате войны, и убежище для тех, кто остался без крова в городах, разрушенных путинской войной.

Сейчас клуб финансирует операции, возвращающие жизнь для тяжело раненых солдат в Соединенных Штатах и Испании. Речь идет об операциях и протезировании для Михаила Дианова, Евгения Ларченко, Виталия Шумея и Романа Григоряна.