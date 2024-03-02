'Тестируем систему'. Шевченко признался, что хотят делать с 'украинскими ребятами', которые уехали из страны

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что Украина будет следить за детьми, которые покинули страну, чтобы не потерять их для нашего футбола в будущей. По словам Андрея Николаевича, сейчас этим занимаются скауты главного тренера национальной сборной, а в будущем в этом деле также будет помогать новая разработка.

"У Сергея Реброва есть скауты, которые следят за этим. Также сейчас мы тестируем одну технологическую систему, которая нам может помочь в сборе информации. Это разработка одной из известных компаний. Возможно, мы начнем с ней сотрудничество, но сначала должны протестировать возможности этой системы. Нам очень поможет информация о том, кто где есть из украинских детей по всему миру", – цитирует Шевченко Tribuna.com.

Глава УАФ признался, что уже есть результат такого сотрудничества.

"Недавно мы нашли трех украинских ребят, занимающихся в академиях английских клубов. Я знаю, что наши ребята есть в Германии, Испании, Австрии, Италии и других странах", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, второй сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко получает паспорт с трезубцем. Согласно информации СМИ, Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

Ранее Шевченко, комментируя ситуацию с массовым выездом из страны молодых игроков. Андрей Николаевич подчеркнул, что эта ситуация может очень сильно ударить по футбольному потенциалу Украины.

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